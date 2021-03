La MLS dévoile son calendrier 2021

Les 27 équipes de la Major League Soccer (MLS) savent maintenant à quoi s’en tenir, puisque le circuit Garber a diffusé mercredi après-midi son calendrier complet de la saison 2021.

• À lire aussi: Le chemin de croix

• À lire aussi: Deux matchs préparatoires pour le CF Montréal en Floride

Comme elle l’avait déjà annoncé, la MLS amorcera sa campagne le 16 avril et pour ce qui est du CF Montréal, les choses sérieuses commenceront le lendemain avec un duel contre le Toronto FC au stade de l’Inter Miami CF, qui servira de domicile temporaire au onze montréalais en attendant l’ouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Il s’agira du premier des trois chocs prévus face aux Reds, qu’il croisera également les 27 août et 23 octobre.

Après la rencontre inaugurale, la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy visitera le Nashville SC sept jours plus tard. Pour ses 10 premières sorties, elle alternera entre sa terre d’accueil floridienne et le stade de ses adversaires, des visites chez les Whitecaps de Vancouver, l’Atlanta United FC, le Fire de Chicago et à nouveau le Nashville SC étant à l’horaire.

Par ailleurs, la MLS semble avoir gardé une porte ouverte pour le retour du CF Montréal au Stade Saputo, car le calendrier indique qu’à compter du 3 juillet, l’équipe jouera ses parties locales dans la métropole québécoise. Évidemment, le tout sera conditionnel à divers allègements des autorités locales à divers égards, particulièrement aux voyages.

Ainsi, le CF Montréal a trois matchs à domicile consécutifs du 3 au 17 juillet, contre l’Inter Miami CF, le New York City FC et le FC Cincinnati, dans l’ordre. Il terminera la campagne avec deux duels à la maison, soit les 3 et 7 novembre face au Dynamo de Houston et à l’Orlando City SC.

Toutes les parties de la formation montréalaise seront présentées à la chaîne TVA Sports.

Beaucoup de «matchs régionaux»

La saison de la MLS propose plusieurs événements qui sauront susciter l’attention des partisans, entre autres les débuts de l’Austin FC. Le club texan jouera pour la première fois en MLS le 17 avril en visitant le Los Angeles FC et doit inaugurer son nouveau stade, le Q2 Stadium, en juin. Deux autres équipes se retrouveront dans des stades flambant neufs, à savoir le FC Cincinnati et le champion en titre de la Coupe MLS, le Crew de Columbus, respectivement les 16 mai et 3 juillet.

Chaque club disputera 34 matchs et la MLS a voulu mettre l’accent sur les duels régionaux. À titre d’exemple, le CF Montréal ne jouera que deux fois contre des clubs de l’Ouest, soit Vancouver et Houston.

Les sept premières formations de chacune des deux associations accéderont aux séries. Celles-ci s’entameront le 19 novembre, soit une douzaine de jours après la fin du calendrier régulier.

La finale de la MLS est prévue le 11 décembre et sera aussi présentée sur les ondes de TVA Sports.