Le télétravail plus populaire au Québec que dans les autres provinces

Les Québécois se sentent beaucoup plus à l’aise en ce qui concerne le télétravail, contrairement aux autres provinces, selon un sondage mené pour le compte d'Indeed Canada.

Les résultats de ce sondage, publiés mercredi, révèlent que le télétravail semble plus populaire au Québec que dans les autres provinces, notamment en Colombie-Britannique.

Au Québec, 45 % des répondants ont déclaré qu'ils ne travaillent actuellement qu'à partir de leur domicile, contre seulement 24 % en Colombie-Britannique.

Près de la moitié (49 %) des personnes interrogées dans la Belle Province ont indiqué être à l'aise de demander une augmentation de salaire à leur gestionnaire ou au décideur dans leur emploi actuel, alors qu’un tiers (33 %) des répondants en Ontario disent la même chose.

À l’échelle du pays, un nombre croissant d'employés et de chercheurs d'emploi (près de 55 %) se sentent plus à l'aise pour demander plus de flexibilité quant à leur lieu de travail et leur horaire de travail qu'avant la pandémie (49 %).

Selon Indeed Canada, ces données indiquent qu’«une prise de conscience importante est en train de se produire en raison de la pandémie et des restrictions qui y sont liées» et que les Canadiens, et surtout les Québécois, «sont plus conscients que jamais de la valeur extrinsèque d’avoir un travail qui leur permet d’être plus flexibles».

«Avant la crise sanitaire, les employés et les chercheurs d'emploi privilégiaient des valeurs telles qu’une culture de travail, la socialisation et un emploi stimulant. Nous commençons à observer un changement significatif en faveur d'horaires plus flexibles et d'un travail mieux rémunéré, ainsi qu’un sentiment général d’une confiance accrue chez les Canadiens et Québécois, qui semblent plus à l’aise d’exprimer leurs exigences auprès de leurs employeurs», peut-on également lire.

Le sondage a été mené auprès de 1017 Canadiens en février 2021.