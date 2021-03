Lowry et Powell pourraient quitter les Raptors

Avec la date limite des échanges dans la NBA qui approche rapidement et les déboires qu’ils connaissent actuellement, les Raptors de Toronto pourraient bouger dans les prochaines heures sur le marché des transactions. Kyle Lowry et Norman Powell se retrouvent d’ailleurs au cœur de rumeurs persistantes.

En effet, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN mercredi, la formation torontoise discuterait présentement avec plusieurs équipes de la possibilité d’échanger l’un des deux joueurs. D’autres pourparlers sont prévus à leur sujet d’ici jeudi, 15 h, la limite pour transiger dans la NBA.

Les 76ers de Philadelphie et le Heat de Miami ont démontré leur intérêt à acquérir Lowry, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison. Le meneur des Raptors, nommé six fois parmi les étoiles de la NBA au cours de sa carrière, présente des moyennes de 17,6 points, de 7,4 mentions d’assistance et de 5,6 rebonds par match depuis le début de la saison.

Lowry, qui aura 35 ans jeudi, empoche 30,5 millions $ pour la présente campagne.

Quant à Powell, une douzaine d’équipes, dont les 76ers, seraient intéressées à ses services. Le joueur de 27 ans connaît la meilleure année de sa carrière dans la NBA avec une moyenne de points par match de 19,7 et un pourcentage de réussite de 43 % pour les tirs de trois points.

Il pourrait décliner l’option de 11,6 millions $ à son contrat pour la saison 2021-2022 et devenir joueur autonome cet été.

Les Raptors ont perdu leurs neuf derniers matchs. Ils tenteront de mettre un terme à cette mauvaise séquence mercredi soir lorsqu’ils recevront les Nuggets de Denver à Tampa.