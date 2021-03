Luttes palpitantes en vue

La course s’annonce serrée cette saison dans l’Est, et pas seulement dans l’Américaine, mais dans la Nationale aussi.

Dans l’Américaine, force est d’admettre que les Yankees de New York partent favoris, mais le fil d’arrivée est encore loin. Cette saison, il y aura 162 matchs... à moins que le maudit virus ne se remette de la partie.

L’an dernier, la troupe d’Aaron Boone a été devancée par les Rays de Tampa Bay et les Blue Jays de Toronto ont bouclé la saison avec un seul match de retard sur les Yankees, au troisième rang, tandis que les Red Sox de Boston ont glissé au dernier rang, un match derrière les Orioles de Baltimore.

Cette saison, avec un calendrier complet, le retour de DJ LeMahieu, la présence de Gerrit Cole, l’ajout de Corey Kluber et Luis Cessa en santé, ils ne devraient pas trop se ressentir du départ de Masahiro Tanaka.

Par contre, Aaron Judge et Giancarlo Stanton devront se tenir loin de la liste des blessés tandis que le receveur Gary Sanchez devra retrouver sa forme. Et la blessure de Zack Britton leur fera moins mal que s’il n’y avait que 60 matchs.

Gare aux Blue Jays !

Du côté des champions en titre, les Rays, on doit s’attendre à une baisse de régime. La perte de Charlie Morton et de Blake Snell n’a pas été comblée. Ce n’est pas l’arrivée de Chris Archer qui va corriger la situation.

Ils auront besoin de l’éclosion rapide du prometteur Wander Franco, qui pourrait devenir le nouveau Fernando Tatis Jr en 2021. Mais il va commencer la saison dans le niveau AAA.

La nouvelle saison pourrait permettre aux Blue Jays de menacer les Yankees... si toutes les cartes tombent au bon endroit.

Déjà très solides en attaque, ayant marqué 5,03 points en moyenne par match l’an dernier, l’ajout de George Springer et de Marcus Semien devrait faire des Jays une redoutable machine offensive... surtout si Vladimir Guerrero Jr retrouve ses moyens.

La défensive sera meilleure et il est à peu près temps que l’on donne à Cavan Biggio un poste régulier, soit au troisième coussin.

Rowdy Tellez devrait partager le premier coussin et le rôle de frappeur de choix avec « Vlad » Jr.

Lourdes GurrielJr, Springer et Randall Grichuk devraient normalement être les trois voltigeurs réguliers des Jays, ce qui place Teoscar Hernandez dans une position précaire. Personne ne doute de ses qualités offensives, mais sa défensive laisse à désirer. Il a une trop grande valeur pour qu’on le laisse sur le banc. Il se veut une excellente monnaie d’échange.

Toutefois, les Blue Jays ont besoin de renfort tant chez les partants que les releveurs. Hyun Jin Ryu se veut le seul partant établi et le jeune Nate Pearson est encore blessé tandis que la situation de Thomas Hatch est précaire. Le départ de Ken Giles ouvre la porte à Kirby Yates, qui aura besoin d’un Jordan Romano en pleine santé pour l’appuyer en fin de rencontre.

La renaissance des Mets

L’entrée en scène de Steven Cohen comme propriétaire des Mets, avec ses goussets bien remplis, le nouveau venu Francisco Lindor, un personnel de lanceurs partants avec Jacob DeGrom comme pilier ainsi que le redoutable coup de bâton de Pete Alonzo, voilà autant de raisons de croire que les Mets de New York sont de calibre pour le titre de l’Est dans la Nationale.

Il est évident que les Braves d’Atlanta auront leur mot à dire dans cette course, surtout si le Canadien Mike Soroka revient en pleine santé. Les Braves partent favoris, mais attention aux blessures.

Par contre, je ne crois pas que les Nationals de Washington — ils ont vieilli — pourront mêler les cartes, tandis que la perte du receveur J.T. Realmuto va faire mal aux Phillies de Philadelphie en début de campagne.

Enfin, les Marlins de Miami ont tellement progressé l’an dernier qu’ils font de la division Est de la Nationale l’une des plus intéressantes à suivre dans cette nouvelle saison.

WALKER : WOW !

Quel membre du Temple de la renommée a affiché la meilleure moyenne au bâton depuis 1994 ?

Nul autre que l’ancien Expo Larry Walker. Tony Gwynn avait conservé un rendement offensif de ,394 en 1994 et Walker a frappé de ,379 en 1999 avec les Rockies du Colorado.

Walker a l’honneur d’avoir mérité plusieurs Gants d’or avec deux clubs, soit en 1992 et 1993 avec les Expos ainsi qu’en 1997, 1999, 2001 et 2002 avec les Rockies.

Il a aussi mérité le titre de joueur le plus utile en 1997 avec le Colorado. Il n’a pas volé sa place à Cooperstown.

SUTTON : FORCE DE LA NATURE

Don Sutton est décédé l’an dernier et il a laissé sa marque avec 233 victoires, 52 jeux blancs, 533 matchs comme partant et un total de 2697 retraits au bâton en 16 saisons avec les Dodgers.

Il s’agit de records dans l’histoire des Dodgers, y compris leur séjour à Brooklyn, qui remonte à 1884.

Il est le seul lanceur qui revendique au moins 30 départs au cours de 20 saisons et il est le seul joueur dont l’uniforme a été retiré par les Dodgers qui n’a jamais joué à Brooklyn.

Il a été admis au Temple de la renommée en 1998.

MCCOVEY : ENTRÉE EN MATIÈRE FRACASSANTE

Lorsqu’un joueur, à son premier match dans les majeures, claque deux triples aux dépens d’un lanceur qui sera élu au Temple de la renommée, disons que c’est de bon augure.

C’est ce qu’a réussi Willie McCovey aux dépens de Robin Roberts (élu en 1976), le 30 juillet 1959, lors d’un match au Seals Stadium de San Francisco.

Il a été le premier frappeur à cogner deux circuits dans une même manche en deux occasions. Il fait ainsi partie d’un groupe d’élite à avoir réussi cet exploit avec Alex Rodriguez, Jeff King, Andre Dawson et Edwin Encarnacion. McCovey l’a fait le 12 avril 1973 et a récidivé le 27 juin 1977.

DEGROM À RÉPÉTITION

En 2020, le lanceur Jacob DeGrom est devenu le premier lanceur en plus de 90 ans à affronter la même équipe dans quatre départs consécutifs.

Les Marlins de la Floride devaient en avoir marre de voir DeGrom au monticule puisqu’il leur a fait face les 9, 19, 16 et 31 août !

Lors de ces quatre matchs, DeGrom a affiché une MPM de 1,50 et il avait retiré 36 frappeurs au bâton en 24 manches.

Seul Freddie Fitzsimmons avait fait de même en 1926.

Seuls Tom Seaver, Justin Verlander et DeGrom peuvent se vanter d’avoir mérité le titre de recrue de l’année et d’avoir gagné plus d’une fois le trophée Cy-Young.