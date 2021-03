Malgré la controverse Morgan Wallen établit un record du Billboard

Quand une vidéo dénichée par TMZ le montrant en train de lancer une insulte raciale a été diffusée moins d’un mois après la sortie de son nouvel album, tout le monde croyait que les carottes étaient cuites pour Morgan Wallen. Erreur, le chanteur country a plutôt établi un record du Billboard 200.

Ça fait dix semaines que Dangerous : The Double Album trône en tête de ce palmarès qui mesure les ventes d’albums­­­. C’est le premier album country de l’histoire à passer ses sept premières semaines d’existence au sommet.

Ça ne s’annonçait pourtant pas bien pour Morgan Wallen, le 2 février, lorsqu’on l’a entendu hurler « le mot qui commence par N » à un voisin qui se plaignait du vacarme causé par le chanteur et ses amis.

Réaction des fans

Le chanteur a eu beau présenter des excuses, sa musique a été retirée des ondes radio et des listes des plateformes d’écoute. L’Académie de la musique country a même annoncé que le chanteur et son album ne seraient pas admissibles à sa remise de prix annuelle.

Il a aussi été mis au rancart par sa maison de disques et son agence en plus d’être dénoncé par quelques artistes country.

Or, ses fans ont fait front commun et ils se sont mis à écouter encore plus sa musique en ligne.

Résultat, l’album a enregistré jusqu’à maintenant des ventes équivalant à 1,6 million d’exemplaires et 1,4 milliard d’écoutes en ligne.