Mariloup Wolfe défend le choix de Maripier Morin pour Arlette!

Pour la première fois, Mariloup Wolfe a défendu publiquement sa décision d’avoir confié le premier rôle du film Arlette! à Maripier Morin. Soulignant qu’elle «ne cautionne aucunement» les gestes posés par l’animatrice, la réalisatrice a indiqué qu’elle s’était «démarquée de façon importante» en audition.

• À lire aussi: Le retour de Maripier Morin se confirme

Le 15 mars dernier, on apprenait que Maripier Morin avait décroché le rôle-titre du long métrage Arlette! réalisé par Mariloup Wolfe. Cette nouvelle est survenue neuf mois après que l’animatrice eut fait l’objet d’une dénonciation de harcèlement sexuel et d’agression physique par Safia Nolin.

Lors d’un point de presse virtuel pour parler du Grand move, une série documentaire qu’elle réalise sur Canal Vie, Mariloup Wolfe a répondu aux questions du Journal par rapport à l’embauche de Maripier Morin.

«Je suis d’avis que les gestes qui ont été posés sont vraiment inappropriés, a-t-elle déclaré d’emblée. Des gens ont été blessés. Il ne faut vraiment pas minimiser. Toutefois, Maripier s’est présentée en audition, et je me suis aperçue qu’elle a pris beaucoup de recul face à tout ça. Elle a fait un travail sur elle. C’est une personne qui a fait un cheminement, et elle est encore en cheminement. Elle s’est présentée en audition avec beaucoup, beaucoup d’humilité. Et elle s’est démarquée de façon importante.»

Un choix artistique

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Scénarisée par Marie Vien et produite par Valérie d’Auteuil et André Rouleau, la comédie Arlette! racontera l’histoire d’une jeune femme engagée par le Premier ministre du Québec pour rajeunir l’image du gouvernement. Elle deviendra ensuite, du jour au lendemain, ministre de la Culture. Le film, qui s’intéresse au pouvoir de l’image, mettra également en vedette Paul Ahmarani, Gilbert Sicotte, Benoît Brière et David La Haye.

«Ce que (Maripier) a vécu, la trame du film, le contexte... Il y a quelque chose de particulier qui s’est passé durant l’audition, a indiqué Mariloup Wolfe. Sa vulnérabilité, sa fragilité m’a particulièrement émue et touchée. Et j’ai fait un choix dans une démarche artistique.»