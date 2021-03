McLaren: la meilleure des... autres?

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 prend son envol en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu dimanche au circuit de Sakhir. Aujourd’hui, nous vous proposons un bref survol des écuries Aston Martin, McLaren, Alfa Romeo, Alpine et AlphaTauri, ainsi que des pilotes qui porteront leurs couleurs.

Au profit d’une excellente fin de saison, l’écurie McLaren a terminé troisième au classement final des constructeurs derrière Mercedes et Red Bull. Les espoirs de faire aussi belle figure en 2021 reposent non seulement sur l’arrivée de l’Australien Daniel Ricciardo, mais aussi du motoriste Mercedes, qui remplace Renault. Le Britannique Lando Norris n’est plus le pilote le plus jeune du plateau et doit maintenant démontrer qu’il fait partie de cette nouvelle génération de champions en devenir.

Moteur : mercedes

Débuts en F1 :1966 à Monaco

GP disputés : 880

Victoires : 182

Podiums : 488

Positions de tête : 155

Titres des constructeurs : 8

Titres des pilotes : 12

Emerson Fittipaldi (1974),

James Hunt (1976),

Niki Lauda (1984),

Alain Prost (1985, 1986, 1989),

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991),

Mika Häkkinen (1998, 1999),

Lewis Hamilton (2008).

► CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

2016 | 6e | 76 PTS

2017 | 9e | 30 PTS

2018 | 6e | 62 PTS

2019 | 4e | 145 PTS

2020 | 3e | 202 PTS

► AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN

Pilote Chrono Tours Rang Daniel Ricciardo 1 min 30,144 s 173 7e Lando Norris 1 min 30,586 s 154 14e

Daniel Ricciardo

Australie | 31 ans

Écuries en F1 : HRT (2011), Toro Rosso (2012, 2013), Red Bull (2014 à 2018), Renault (2019, 2020) et McLaren (2021)

Débuts en GP : Grande-Bretagne 2011 (19 e )

1 re victoire : Canada 2014

victoire : GP disputés : 188 | › Victoires : 7

| Victoires : Podiums : 31 | › Positions de tête : 3

| Positions de tête : Meilleur classement au Championnat du monde : 3e en 2014 et 2016

Lando Norris

Grande-Bretagne | 21 ans

