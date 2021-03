Mettre en valeur le patrimoine industriel montréalais

Les 46 ensembles industriels à valeur patrimoniale de caractère exceptionnel sur le territoire montréalais devraient être mieux protégés. La Ville entend adopter un plan pour les conserver et les mettre en valeur.

Les grandes orientations de ce plan seront présentées au cours d’une séance d’information virtuelle, le 7 avril prochain, à 19 h. Celle-ci sera suivie d’une série de quatre consultations publiques.

Parmi les 46 ensembles industriels, on peut notamment retenir la présence du complexe de Farine Five Roses, construit en 1941, et dont l’enseigne est devenue emblématique à Montréal.

Le Silo 5, sur la promenade du Vieux-Port, fait également partie des lieux mentionnés. Il est le vestige le plus complet du système de transbordement du port. Les différents bâtiments qui le composent ont été construits entre 1906 et 1959.

Toujours en activité, le raffineur Sucre Lantic, sur la rue Notre-Dame Est, a débuté ses activités en 1887, servant depuis près de 130 ans.