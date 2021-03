Mort de Jean Lapierre il y a cinq ans: «On entendait une mouche voler» - Denis Lévesque

Denis Lévesque se souvient très bien du 29 mars 2016, journée où est mort tragiquement son collègue de LCN/TVA et ami, le communicateur et chroniqueur Jean Lapierre, dans un accident d'avion aux Îles-de-la-Madeleine.

«J’étais en ondes à 13 h. Il y avait un petit bulletin spécial et on disait qu’un avion s’était écrasé aux Îles[de-la-Madeleine], a-t-il confié à Marie-Claudette Barrette, mercredi, sur le plateau de l’émission “Deux filles le matin”. Je ne savais pas si Jean avait pris ce vol ou pas, mais je savais qu’il était appelé à y aller, son père était décédé. Ils l’ont su à 13 h 05 et moi, ce n’était qu’à 13 h 30 que je sortais des ondes. C’est à ce moment-là qu’on me l’a confirmé.»

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Impossible pour lui, donc, d’oublier le silence qui régnait alors sur son lieu de travail.

«À TVA, à cette heure-là, il y avait peut-être une centaine d’employés et on entendait une mouche voler. Tout ce qu’on entendait, c’était des reniflements. On ne pouvait pas le dire parce que la famille n’avait pas été avisée. Tout l’après, tout ce qu’on entendait, c’était l’intervention qu’on allait faire en ondes, mais autrement, personne ne disait un mot dans la station. C’était assez singulier.»

Afin de souligner le cinquième anniversaire de ce décès marquant, Denis Lévesque présentera le documentaire «Jean Lapierre: homme de cœur et de paroles» le 29 mars, à 21 h, sur les ondes de LCN, et le 1er avril, à la même heure, à TVA.