Non criminellement responsable du meurtre d’un aîné

Une Montréalaise qui a déjà évité la prison 12 fois en raison de troubles mentaux a de nouveau été déclarée non criminellement responsable mercredi, cette fois pour avoir tué un octogénaire qu’elle fréquentait.

« J’ai tué quelqu’un, j’te jure, je l’ai tué. J’pensais pas être forte de même », avait dit Julie Loiselle à une voisine après avoir poignardé Pierre Ouellet dans son logement d’Ahuntsic, en mars 2020, possiblement à la suite d’une dispute.

Loiselle, 45 ans, est une femme aux nombreux antécédents judiciaires qui a passé de longs séjours à l’Institut Philippe-Pinel pour des crimes variés, dont un pour l’attaque d’une fillette de 5 ans et un autre pour avoir frappé une aînée.

Malgré 12 verdicts de non-responsabilité criminelle, la Commission d’examen des troubles mentaux avait toutefois noté une accalmie en 2017, si bien que la femme a été libérée.

Poignardé

Par la suite, Loiselle a rencontré sa victime, qui l’hébergeait à l’occasion. La femme, qui se disait escorte, lui offrait des services sexuels gratuitement. Or, le 20 mars 2020, une dispute aurait éclaté.

La trame des événements est toutefois floue étant donné que la seule version disponible est celle de l’accusée. Il semblerait toutefois que M. Ouellet, 83 ans, a été poignardé et que la femme est montée sur son dos.

« Elle mentionne qu’il n’a pas souffert longtemps », indique le résumé des faits, en référence à une des versions.

Mais comme le corps a été trouvé neuf jours plus tard en état de putréfaction, même le pathologiste n’a pu déterminer si la cause du décès était naturelle ou non.

À haut risque

Quoi qu’il en soit, Loiselle aurait ensuite quitté les lieux, avant de tenter d’incendier sans succès le logement. Elle aurait ensuite tenté de mettre fin à ses jours en sautant dans une rivière, mais elle a été secourue par des policiers.

Une fois à l’hôpital, elle a mentionné à plusieurs reprises avoir tué M. Ouellet, mais après une brève vérification, l’affaire n’est pas allée plus loin. Le corps a été trouvé seulement après que le concierge de l’immeuble se soit inquiété de ne plus voir son locataire.

D’abord accusée de meurtre, Loiselle a toutefois plaidé coupable d’homicide involontaire, mercredi au palais de justice de Montréal.

Mais compte tenu de ses troubles psychiatriques, elle a évité la prison et sera détenue en institut psychiatrique jusqu’à ce qu’elle ne représente plus de danger pour la société.

Et pour être sûre qu’elle ne sorte pas trop rapidement, la Couronne demandera prochainement à ce que Loiselle soit déclarée délinquante à haut risque, ce qui devrait l’assujettir à un contrôle beaucoup plus serré auprès de la Commission d’examen des troubles mentaux.