Pas de rassemblements de plus de 6 personnes en France

Le gouvernement français a insisté mercredi sur la nécessité de faire respecter l'interdiction des rassemblements non autorisés de plus de six personnes à l'extérieur dans 16 départements français, soit 21 millions de personnes, actuellement concernés par une accélération de l'épidémie de COVID-19.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pressé les préfets (représentants de l'État en région) de faire respecter cette interdiction, qui s'inscrit dans le cadre des restrictions supplémentaires imposées à 16 départements (incluant la région parisienne, le Nord et la région Nice), a-t-on appris auprès de l'entourage du ministre.

Ces mesures destinées à freiner la propagation du coronavirus ne s'appliquent pas pour les manifestations déclarées ainsi que dans certains autres cas (familles nombreuses, sport en extérieur, etc.), a-t-on ajouté.

Si ces mesures s'appliquent de façon «stricte» dans les 16 départements en très forte tension, elles ont également vocation à être également appliquées dans l'ensemble de la France, a-t-on précisé dans l'entourage de M. Darmanin.

Il s'agit d'en appeler «au sens des responsabilités des Français», a-t-on poursuivi, en ajoutant qu'il avait été demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de «discernement et de bon sens».

«Les forces de l'ordre verbaliseront les faits caractérisés d'abus de la règle», a-t-on insisté.

Le ministre a en outre demandé aux préfets de ces zones de communiquer sur l'ensemble des mesures de restriction, à savoir le respect du couvre-feu, et les règles de fermeture des établissements accueillant du public.