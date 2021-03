Planeta ou les multiples visages de la Sicile

La Sicile est aujourd’hui l’une des régions viticoles les plus dynamiques d’Italie. Bien malin qui aurait prédit une telle chose il y a 30 ans. N’empêche, alors que la critique n’en avait encore que pour le Piémont et la Toscane, la plus vaste des îles de la Méditerranée suscitait déjà l’intérêt de chasseurs de terroirs avant-gardistes. Car, terroir il y a. De très beaux d’ailleurs ! Et ces derniers ont de moins en moins de secrets pour la famille Planeta.

Vu de l’extérieur, Planeta peut donner l’impression d’un très vaste domaine viticole, mais dans les faits, l’entreprise familiale est plutôt une collection de propriétés satellites qui gravitent autour de Menfi, son noyau historique. Depuis le vignoble d’Ulmo, planté en 1985 sur les rives du lac Anancio, les Planeta ont d’abord repoussé leurs horizons vers Vittoria et Noto, à la pointe sud de l’île, puis vers le flanc nord du mont Etna, où ils ont développé un vignoble à compter de 2008, et enfin vers Capo Milazzo, au nord-est, juste en face des îles Éoliennes, où ils ont planté du nocera, un vieux cépage rarissime qui ne couvre que 43 hectares en Italie. Il s'agit donc de cinq domaines viticoles dans différents secteurs de cette isle mosaïque, dont chacun a sa personnalité et son histoire. Ensemble, ils illustrent toute la richesse et la diversité de la Sicile.

Au-delà de la géographie et de l’aménagement du territoire, Francesca et Alessio Planeta, aidés par leur équipe technique performante et leur brillante œnologue en chef, Patricia Tóth, sont toujours à l’affût de nouvelles manières de mettre en bouteille toute la complexité du terroir sicilien. Et parce que le terroir s’exprime mieux dans un écosystème en santé, Planeta s’est dotée d’une ambitieuse politique de développement durable (SOStain) et elle multiplie les initiatives en ce sens, notamment par des pratiques agricoles, œnologiques et architecturales respectueuses de l'environnement, mais aussi par une charte éthique et un engagement social auprès d’ONG locales et internationales. Une entreprise saine dans un milieu florissant. Ça donne soif, non?

1. Planeta, La Segreta Il Bianco 2019, Sicilia Doc

Code SAQ 741264 – 13 % - 1 g/L

Été comme hiver, rien de mieux que de faire craquer la capsule de ce bon blanc sicilien. Un mélange unique dominé par les raisins Grecanico, auxquels s’ajoutent du Chardonnay, du Fiano et du Viognier. Une couleur dorée étincelante; un nez déroutant, débordant de parfums : fleur blanche, abricot confit, pamplemousse et nectarine. Bien sec en bouche, mais gras et volumineux, avec une finale parfumée, très digeste et dotée d’une pointe d’amertume qui enrichit son caractère. Un blanc original à servir bien frais. Il sera idéal à l’apéro et pourra accompagner les brochettes de poulet ou de crevettes à l’ail et à la lime, sur le barbecue.

2. Planeta, Alastro 2019, Menfi Doc

Code SAQ 14475242 – 12,5 % - 1,3 g/L

Les raisins qui composent le Alastro proviennent d’Ulmo, dans la région de Menfi. Le nom Alastro, d’ailleurs, est celui d'une fleur sauvage qui pousse dans le secteur. Grecanico (on le nomme garganega, à Soave) et sauvignon blanc sont fermentés et élevés en cuve inox pendant 4 mois, avec bâtonnage. Le vin offre un nez exubérant d’agrumes, de fleurs blanches, de pêche et d’abricot, mais il se distingue surtout en bouche, par sa texture charnue, son acidité tonique et sa finale de bonne longueur. Un parfait compagnon d’apéro! Quoiqu’il ne laisse pas sa place à table, avec des tartares de poisson, des salades de fruit de mer, poissons entiers grillés ou même du veau style piccata al limone.

3. Planeta, Frappato 2018, Sicilia – Vittoria DOC, Italie

Code SAQ 12640611 – 12,5 % - 2,5 g/L

Le frappato est un cépage... frappant! Tant par sa couleur à la fois pâle et brillante, son inimitable fraîcheur et ses parfums de fleurs . On le rencontre souvent associé au nero d’avola, mais il fait des merveilles à lui seul. Il est à son meilleur les pieds dans le sable rouge de Vittoria, non loin de la mer, où les températures estivales sont très élevées et les précipitations sont assez faibles mais bien distribuées. Celui de Planeta montre une robe rubis et s’ouvre sur un nez invitant de fruits rouges, de prune et d’épices douces. Un vin de soif, fruité et nourri, avec une fougue typiquement sicilienne, qui donne l’impression de croquer dans une framboise sauvage. La bouche a du volume tout en conservant une acidité énergique. Finale agréable évoquant la cerise et des notes de fumée. Une bombe de fruits qu’on servira assez frais (14-15 °C) avec des pâtes bolognaises, du fromage à pâte molle ou de la soupe à l'oignon. Sachez par ailleurs qu’il peut faire des accords étonnants avec le poisson!

Découvrez sans tarder les vins Planeta La Segreta Il Bianco 2019 - Sicilia DOC, Alastro 2019 - Menfi DOC et Frappato 2018 - Vittoria DOC.