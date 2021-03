Près de 650 000 $ pour une toilette publique dans un parc de Vancouver

Une toilette publique extérieure qui sera installée dans un parc de Vancouver soulève des questions en raison de son coût mirobolant estimé à 645 000 $.

D’autres villes de la Colombie-Britannique ont également eu recours à de telles commodités, mais pour un prix trois fois moins cher. C’est notamment le cas à Prince Rupert, où le même modèle de toilette préfabriquée coûtera 200 000 $ pour desservir un secteur où il y a beaucoup d’itinérance.

La toilette publique extérieure prévue au parc Cooper de Vancouver est elle aussi conçue par Portland Loo, une entreprise de l’Oregon qui la vend 150 000 $, a indiqué mercredi Global News, en s’appuyant sur les informations de l’autorité qui gère les parcs de Vancouver.

Le reste de la facture, soit environ 400 000 $, est attribuable aux raccordements sanitaires et à l’eau dans l’espace vert vancouverois. On doit aussi installer une plate-forme structurelle et procéder à un aménagement paysager aux abords de la toilette, a indiqué Daria Wojnarski, porte-parole du conseil des parcs de Vancouver.

Le contrat n’a pas encore été attribué officiellement, si bien que Global News n’a pu obtenir une ventilation exacte des coûts. La toilette publique extérieure du parc Cooper pourrait être mise en service l’automne prochain.

Soulignons que le gouvernement de la Colombie-Britannique a prévu une enveloppe de 100 millions $ pour financer des projets dans le cadre d’un programme d’infrastructure pour relancer l’économie dans les communautés les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. Les fonds sont alloués à des projets en tourisme, patrimoine ainsi qu’en développement économique urbain et rural.