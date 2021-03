Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 25 mars:

«Trois hommes et une jeune demoiselle»

S’ennuyant beaucoup de la fillette qu’ils ont élevée, trois célibataires font des pieds et des mains afin qu’elle réintègre leur vie. Pour la retrouver, ils doivent empêcher le mariage de la mère de l’enfant. Comédie portée par Tom Selleck, Ted Danson et Steve Guttenberg.

Jeudi, 13 h, Canal Vie.

«Le business du sang»

Ce documentaire pose une question toute simple, mais lourde de sens: peut-on vendre son sang? À l’étranger, plusieurs ont déjà leur réponse, car ils l’échangent contre beaucoup d’argent. Mais qui sont-ils? Et qu’en est-il des limites morales associées à cette pratique?

Jeudi, 14 h, Télé-Québec.

«Evan le tout-puissant»

Après Jim Carrey qui a été Bruce le tout-puissant, voilà que Steve Carell devient Evan le tout-puissant. Pour ce film comique, il incarne un politicien dont la vie est chamboulée à jamais par l’apparition de Dieu et l’ordre de construire une arche. Il doit sauver les animaux.

Jeudi, 16 h, Prise 2.

«Canada, le vieil homme et la rivière»

Depuis près de 40 ans, un homme surveille les bancs de saumons dans la forêt du Grand Ours, pour le gouvernement canadien. Or, son poste sera bientôt aboli. Refusant de laisser cette faune à son sort, il se met en tête de trouver son successeur.

Jeudi, 17 h, Planète+.

«Van aventure»

Avant le retour des trépidantes aventures extérieures de Dominic Arpin un peu partout au Québec, le mois prochain, on embarque à nouveau dans le véhicule de l’animateur pour découvrir des choses surprenantes à Trois-Rivières. Dans cette ville, on peut sauter dans un bateau-dragon et jouer au cowboy.

Jeudi, 19 h 30, Évasion.

«J.E.»

Le temps de sa dernière enquête de la saison, l’équipe de «J.E.» part sur la route des armes afin de comprendre pourquoi tant d’armes circulent dans les rues de la province. Comme il est facile de s’en procurer, il est aussi bon de savoir ce que font les autorités.

Jeudi, 21 h, TVA.

«Harry et Meghan quittent Buckingham»

Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ont fait trembler l’univers de la monarchie britannique quand ils ont choisi de changer de continent, délaissant la cour royale. Ce documentaire a recueilli les confidences de gens liés au couple quant à cette importante décision.

Jeudi, 22 h, Canal D.