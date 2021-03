Un troisième combat Tyson-Holyfield, foi d'«Iron Mike»

Les deux célèbres anciens poids lourds Mike Tyson et Evander Holyfield s’affronteront bel et bien pour une troisième fois le 29 mai, près de 25 ans après leur deuxième duel.

C’est du moins Tyson lui-même qui l’a assuré dans une entrevue avec le magazine «Haute Living», mardi.

«Je vois ça se produire dans un futur proche», a-t-il indiqué, avant d'ajouter qu'il restait des détails à régler et de la paperasse à remplir.

«Le combat va avoir lieu entre Holyfield et moi, a-t-il insisté plus tard. Il est un homme humble, je le sais bien, et il est un homme de Dieu. Mais moi, je suis l'homme de Dieu. Écoute bien: je vais avoir du succès le 29 mai.»

Cette déclaration survient quelques jours après que le clan Holyfield eut indiqué que Tyson avait refusé une offre de 25 millions $ pour tenir un combat le 29 mai au Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Un problème quant au choix du diffuseur serait à l’enjeu, mais Tyson semble désormais convaincu que le combat aura lieu malgré tout.

Le clan Holyfield n’avait toujours pas réagi à ces nouveaux développements, mercredi après-midi.

Retrouvailles

Les deux anciens champions du monde pourraient se retrouver pour un troisième affrontement après que leurs deux premiers duels, en 1996 et 1997, eurent marqué l’histoire de la boxe. Le deuxième s’était terminé dans la controverse, lorsque Tyson avait mordu l’oreille de son vis-à-vis dans une séquence disgracieuse ayant marqué les esprits.

Ayant sérieusement repris l’entraînement depuis environ un an, Tyson a livré un premier combat «amical» en novembre dernier contre une autre légende de la boxe, Roy Jones fils.

Tyson, 54 ans, n’avait jamais caché son intention de disputer d’autres combats de ce genre et rapidement, Holyfield, qui se tient également très en forme à 58 ans, est apparu comme un adversaire logique.