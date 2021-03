Accès aux vaccins contre la COVID-19 : des stars d’ici s’impliquent

Karine Vanasse, Mélissa Bédard et Beyries participent à une campagne internationale pour encourager le partage de vaccins contre la COVID-19 avec des pays moins fortunés. Les personnalités québécoises prêtent leurs voix aux personnages de Pandemica, une minisérie animée composée de courts épisodes de 15 à 30 secondes qui promeuvent l’accès rapide aux vaccins à tous.

Karine Vanasse joue la fleur, Mélissa Bédard le lama, et Beyries le virus. La version anglaise de Pandemica peut compter sur Penélope Cruz, Bono et Zach Quinto, entre autres.

Photo courtoisie

L’organisation non gouvernementale ONE est derrière cette initiative. Les épisodes sont offerts sur son site web (ONE.org) ainsi que sur son compte YouTube.

Selon ONE, plus de 60 % des gens n’auront pas accès au vaccin contre la COVID-19 avant 2022, voire plus tard, ce qui permettra au virus de continuer à pulluler et muter, souligne-t-on.

Photo courtoisie

Dans un communiqué, Mélissa Bédard invite les décideurs à penser aux populations moins nanties durant cette crise.

«J’ai des racines en Haïti, et comme sûrement beaucoup de Québécois d’origines diverses, je m’inquiète à penser que la Covid-19 pourrait continuer de sévir dans des pays qui pourraient ne pas avoir accès à assez de vaccins cette année, écrit la chanteuse. On doit penser à nous, mais aux autres aussi. C’est une pandémie mondiale.»