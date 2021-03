BRP investit 300 M$ dans son virage électrique

La société québécoise BRP consacrera 300 M$ d’ici cinq ans dans le développement de modèles électriques dans chacune de ses gammes de produits, incluant la motoneige, la motomarine, les bateaux et ses véhicules sur route et hors route.

C’est ce à quoi la direction de l’entreprise de Valcourt, dans les Cantons-de-l’Est, s’est engagée jeudi, à l’occasion de la publication de ses derniers résultats financiers. Une alternative électrique aura été développée pour l’ensemble ses produits «d’ici la fin de 2026», s’est-elle engagé. Les premiers modèles feront leur apparition sur le marché «d’ici deux ans».

« Nous avons toujours dit que la question de l'électrification, était de savoir quand ça allait se faire plutôt que si ça allait se faire, a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction. Aujourd’hui, (...) nous mettons à profit notre savoir-faire en matière d'ingénierie et nos capacités à innover pour définir la meilleure stratégie de développement de produits à propulsion électrique. »

Photo courtoisie

300 M$, dont 60% au Québec

Pour y parvenir, BRP entend consacrer 300 M$ au développement de produits, d'équipements, d’infrastructures, d'outillage et de nouvelles installations. De cette enveloppe, on estime que 60% seront investis au Québec.

Après avoir évalué plusieurs concepts, BRP a pris la décision de concevoir sa propre technologie modulaire de propulsion électrique Rotax qui sera mise à profit dans toutes les gammes de produits.

Pour y parvenir, BRP agrandit ses installations de développement de moteurs électriques Rotax de Gunskirchen, en Autriche, et a créé le Centre de développement de véhicules électriques BRP, à Valcourt.

Des emplois et hausse du titre

L’entreprise de 14 500 employés a aussi lancé un processus de recrutement pour l’accompagner dans ses ambitions. 160 nouveaux postes sont à pourvoir à court terme, dont 110 au Québec.

À terme, explique la direction, ces installations seront équipées d’équipements «à la fine pointe de la technologie», dont plusieurs plateformes d'essai et dynamomètres, ainsi qu'une cellule de production robotisée pour les batteries de véhicules électriques.

Bon an mal an, les ventes de BRP s’élèvent à 6 milliards $. Peu après 15 heures, jeudi, l’action de l’entreprise se négociait à 101$ à la Bourse de Toronto, en hausse 2%. Il y a un an, à pareille date, son titre avait clôturé à 23,01$.