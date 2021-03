Budget Girard: Valérie Plante reste sur sa faim

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est restée sur sa faim après avoir parcouru le budget du Québec déposé jeudi par le gouvernement de la CAQ.

• À lire aussi: Budget Girard: les choix difficiles attendront après les élections

• À lire aussi: Finances du Québec: voici 10 choses à retenir du budget Girard

«C’est un bon budget postCOVID, mais là où on en a le plus souffert, c’est à Montréal», a rappelé Mme Plante, lors d’un point de presse.

Bien qu’elle était satisfaite des baisses d’impôts qui aideront les PME de l’île, elle rappelait que d’autres enjeux importants n’ont pas reçu l’attention qu’ils méritaient.

Elle déplorait en particulier l’absence de fonds pour l’est de Montréal.

«On avait une belle occasion à saisir pour passer à l’action. Le REM s’en vient. C’est le temps de faire de la planification urbaine, d’investir massivement, et de décontaminer, pour faire venir des entreprises et mettre de l’argent pour différents projets», a-t-elle dit.

Sur le plan du logement, les sommes budgétées par le gouvernement sont également bien en dessous des besoins sur l’île.

«Le gouvernement pose un premier geste pour le développement d’unités de logement social et abordable, mais c’est loin d’être suffisant pour répondre aux besoins», a ajouté Mme Plante.

Pour Montréal seulement, elle estimait que 1500 unités auraient été nécessaires pour rattraper le retard accumulé au cours des deux dernières années.