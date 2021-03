COVID-19 : «c’est certain que ce n’est pas idéal» - Marc Bergevin

Après le report de quatre matchs du Canadien cette semaine, le directeur général Marc Bergevin convient que la situation pourrait devenir embêtante pour le club montréalais.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

«C’est certain que ce n’est pas idéal, mais c’est arrivé à d’autres équipes aux États-Unis, a indiqué Bergevin, jeudi, en vidéoconference. On va gérer ça et faire du mieux qu’on peut.»

Après avoir discuté pendant deux heures avec les dirigeants de la Ligue nationale de hockey mercredi, le DG a laissé savoir qu’un nouveau calendrier condensé est à prévoir. Celui-ci pourrait d’ailleurs affecter non seulement le CH, les Oilers d’Edmonton et les Sénateurs d’Ottawa, mais probablement les sept clubs de la section Nord.

«Le but est de rentrer le plus de matchs dans la saison», a noté Bergevin, précisant que le CH risque de terminer la campagne un peu plus tard que le samedi 8 mai, mais pas nécessairement une semaine plus tard.

Une annonce de la LNH suivra, une fois que le CH aura l’aval pour reprendre ses activités. Il n’est pas impossible que certaines équipes aient à jouer, par exemple, quatre matchs en cinq jours.

Aucune propagation

À propos de la situation actuelle, Bergevin assure que le virus ne s’est pas propagé chez le Canadien, selon les derniers tests effectués. Un seul joueur a été testé positif «à un variant» (NDLR: soit Jesperi Kotkaniemi ou Joel Armia) tandis que l’autre athlète se retrouvant sur la liste de protocole de la COVID-19 a été en contact étroit avec lui.

«Si tout reste comme c’est en ce moment, on devrait être de retour lundi», a dit Bergevin.

Le joueur atteint par le virus demeure en quarantaine tandis que les autres porte-couleurs du Canadien ne peuvent s’entraîner dans les installations de l’équipe.

«Le côté positif, c’est que ça permet à certains joueurs de se reposer, mais sept jours sans s’entraîner, ce n’est pas évident», a ajouté le DG, notant l’importance de conserver une forme de match.

Minimalement, certains blessés, comme Tyler Toffoli et Ben Chiarot, prennent du mieux.