Date limite des échanges: cinq arrières attrayants

Les Flyers de Philadelphie, par l’entremise de leur directeur général Chuck Fletcher, ont clairement dévoilé leurs intentions d’ajouter un défenseur, tandis que Marc Bergevin, chez le Canadien de Montréal, risque d’y réfléchir à deux fois en raison de la faible marge de manoeuvre reliée au plafond salarial.

À l’approche de la date limite des transactions, le 12 avril, voici cinq arrières qui pourraient être échangés à une autre formation:

Mattias Ekholm

AFP

Le nom du défenseur Mattias Ekholm, des Predators de Nashville, revient constamment dans les discussions. Pourtant, le Suédois n’est même pas admissible à devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente campagne. C’est peut-être d’ailleurs ce qui fait de lui un joueur aussi alléchant. Son contrat, qui a un impact raisonnable sur la masse salariale (3,75 millions $), est valide jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Ekholm, qui a récolté 14 points en 26 matchs, est un joueur fiable. Il domine d’ailleurs les Predators avec un différentiel de +6.

Brandon Montour

AFP

S’il y a bien un club qui ratera logiquement les éliminatoires, ce sont les Sabres de Buffalo. Le défenseur Brandon Montour, qui gagne 3,85 millions $ cette saison, pourrait certainement changer d’adresse. L’Ontarien avait d’ailleurs connu des débuts prometteurs avec les Ducks d’Anaheim en vertu notamment d’une saison de 32 points, dont neuf buts, en 2017-2018. Montour, qui peut évoluer autant à droite qu’à gauche, doit aussi devenir joueur autonome sans compensation dans les prochains mois.

David Savard

AFP

Admissible à l’autonomie complète à la fin de la saison, le Québécois David Savard pourrait bien quitter les Blue Jackets de Columbus. Son impact sur la masse salariale était de 4,25 millions $, cette année. Âgé de 30 ans, Savard compte 37 matchs d’expérience dans les séries éliminatoires et pourrait apporter une belle profondeur à l’équipe qui fera son acquisition. Cela dit, les Blue Jackets sont eux-mêmes au coeur d’une bataille pour prendre part aux séries dans la section Centrale.

Marc Staal

AFP

Il est beaucoup question de son frère Eric, qui évolue comme attaquant avec les Sabres. Or, le défenseur des Red Wings de Detroit Marc Staal pourrait tout aussi bien être échangé d’ici la date limite des transactions. Si son impact sur la masse salariale est important, soit 5,7 millions $, il importe de mentionner que son contrat vient à échéance à la fin de la présente saison. En 33 matchs, Staal a été limité à six points, ce qui en fait néanmoins le deuxième défenseur le plus productif des Wings, à égalité avec deux coéquipiers. Seul Filip Hronek contribue véritablement à l’attaque parmi les défenseurs à Detroit.

Sami Vatanen

AFP

À défaut d’échanger P.K. Subban, les Devils du New Jersey pourraient se départir du défenseur finlandais Sami Vatanen. Depuis la mi-mars, Vatanen connaît un regain d’énergie, ayant inscrit ses deux seuls buts de la saison. Le joueur de 29 ans, autonome à la fin de la campagne, ne transformera pas complètement une brigade défensive, mais il peut contribuer quand il est au sommet de sa forme. Son impact sur la masse salariale: 2 millions $.

