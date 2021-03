Déclaration de revenus en couple : on fait les impôts ensemble ou non?

Au moment de faire les impôts, on déclare l’être aimé ou pas ?

«En fait, ce n’est pas optionnel. Si vous êtes en couple reconnu, vous devez l’indiquer dans votre déclaration de revenus.», souligne Karine Leduc, conseillère en sécurité financière à la Sun Life.

«Ce qui est un choix, ce sont plutôt les moyens utilisés pour équilibrer les revenus dans un couple et pour réduire le montant d’impôts à payer – et c’est exactement là que je peux aider en tant que conseillère en sécurité financière.», ajoute-t-elle.

«Par exemple, dans le cas d’un écart de revenus important dans un couple, je peux suggérer à la personne qui gagne plus d’investir dans un REER conjoint, explique-t-elle. Même si ce REER conjoint appartient à la personne qui gagne moins, les déductions fiscales sont admissibles à celle qui gagne plus. Elle peut ainsi réduire son montant d’impôts à payer.»

Mais ce n’est pas tout. Il existe de nombreuses autres façons d’optimiser les crédits d’impôt et les déductions lors de la déclaration de revenus en tant que conjoints. Question d’y voir plus clair, voici quelques éléments à garder en tête au moment de faire votre déclaration d’amour de revenus1.

Si Karine Leduc estime que la gestion financière des personnes en couple est une chose qui leur est bien personnelle, elle croit tout de même qu’une troisième personne peut être bénéfique :

«J’aide les couples à développer une stratégie financière qui leur convient, et au besoin, je les oriente vers la bonne personne pour des aspects plus techniques. Je peux leur suggérer de parler avec un notaire pour un changement dans leur vie personnelle, avec un comptable pour un élément de leur situation financière ou encore avec un fiscaliste pour un certain volet de leur entreprise, par exemple.»

En tant que conseillère en sécurité financière, je garde une vision d’ensemble : je connais le passé des clients, j’accompagne leur présent et je les conseille dans une stratégie financière pour le futur. J’agis un peu comme un chef d’orchestre qui contribue à l’atteinte des objectifs du couple.», complète-t-elle.

