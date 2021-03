Haas: russe ou américaine?

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 prend son envol en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu dimanche au circuit de Sakhir. Aujourd’hui, nous terminons notre dossier sur les forces en présence avec les écuries Haas et Williams ainsi que les pilotes qui porteront leurs couleurs.

Les mauvaises langues diront que l’écurie Haas n’est plus américaine, mais plutôt russe, à voir ses nouvelles couleurs qui reprennent celles du pays d’origine de son nouveau pilote, Nikita Mazepin, dont le père a financé la promotion en F1. Cette équipe a connu une saison misérable en 2020, et ce n’est pas de bon augure pour son deuxième pilote (et autre recrue), Mick Schumacher, qui n’a certes pas trouvé la bonne voiture pour faire revivre un nom célèbre en F1.

Moteur : Ferrari

Débuts en F1 :2016 en Australie

GP disputés : 100

Victoire : 0

Podium : 0

Position de tête : 0

Titre des constructeurs : 0

Titre des pilotes : 0

► CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS

2016 | 8e | 29 PTS

2017 | 8e | 47 PTS

2018 | 5e | 93 PTS

2019 | 9e | 28 PTS

2020 | 9e | 3 PTS

► AUX ESSAIS PRIVÉS À BAHREÏN

Pilote Chrono Tours Rang Nikita Mazepin 1 min 31,531 s 213 17e Mick Schumacher 1 min 32,053 s 181 19e

Nikita Mazepin

Russie | 22 ans

Écurie en F1 : Haas (2021)

Débuts en GP : Bahreïn 2021

1 re victoire : —

| Position de tête : Meilleur classement au Championnat du monde : débute en F1 cette année

Mick Schumacher

Allemagne | 22 ans

