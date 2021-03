Payés 5000$ par jour pour importer des armes à feu

Les trafiquants d’armes qui approvisionnent les gangs de rue de Montréal peuvent gagner plus de 5000 $ par jour en traversant la frontière américaine avec des pistolets, mitraillettes et munitions.

Une enquête de l’émission J.E, qui sera diffusée ce soir à 21 h à TVA, permet de mesurer l’ampleur du trafic d’armes au Québec.

Pour une rare fois, des sources clés du milieu criminel décrivent en détail « la route des armes », un réseau emprunté chaque semaine par les contrebandiers pour acheminer illégalement leur marchandise à partir des États-Unis jusqu’aux membres de gangs de rue.

Selon nos sources, qui ont témoigné en échange de l’anonymat, la principale porte d’entrée demeure le territoire d’Akwesasne. Cette réserve autochtone est à cheval sur la frontière canado-américaine, à l’extrémité ouest du Québec.

De là, les armes suivent un parcours bien établi vers des caches appelées back rooms, stratégiquement dispersées autour de Montréal, avant de se retrouver entre les mains de criminels associés aux gangs de rue.

500 à la fois

« Il y a des runners qui vont amener ça pour de l’argent. Il y en a qui vont faire jusqu’à 5000 $ par jour [pour passer la frontière] », affirme une source en contact avec les contrebandiers, qui témoigne dans le cadre de l’émission.

Et la demande serait actuellement à la hausse en raison notamment de la recrudescence des affrontements entre gangs dans le nord-est de Montréal.

« C’est comme un magasin. Ça roule. Ça peut entrer à coups de 100 par semaine... parfois, jusqu’à 500 la shot », précise cette même source.

C’est sans doute l’une de ces armes qui a été utilisée le 5 février, dans le quartier Saint-Léonard, quand une adolescente de 15 ans, Meriem Boundaoui, a été tuée par erreur.

Sa sœur, Safia, qui s’est confiée à J.E, dit espérer que la mort de Meriem aura un impact politique.

« J’espère que sa mort va influencer et arrêter ce massacre, ce scandale. J’espère au fond de mon cœur que monsieur [Justin] Trudeau et les responsables du gouvernement vont se réveiller pour arrêter ça », lance-t-elle.

Le 5 mars, William Rainville, un jeune homme de 24 ans apparemment sans histoire, a été arrêté à Dundee, en Montérégie, en possession de 249 armes de poing qui auraient été importées illégalement. L’émission J.E dévoilera ce soir combien il aurait été payé pour faire entrer ces armes au pays.

