La performance d’une vie pour Rocco Grimaldi

Rocco Grimaldi y est allé du tour du chapeau le plus rapide de l’histoire des Predators de Nashville et a même ajouté un quatrième but pour la chance dans une victoire de 7 à 1 sur les Red Wings de Detroit, jeudi au Bridgestone Arena.

Le petit attaquant de 5 pi 6 po a ouvert son compteur à 5 min 34 s de la première période. Il a ensuite laissé Eeli Tolvanen marquer avant d’enfiler l’aiguille deux fois en 19 secondes. Le temps total de ce triplé : deux minutes et 34 secondes.

Grimaldi est revenu à la charge en toute fin de partie, marquant sur une échappée.

En un seul match, le joueur de centre des Predators a inscrit autant de buts que les Red Wings à leurs quatre dernières rencontres. Bobby Ryan a marqué le seul but de son équipe, le premier de Detroit en trois duels.

Mikael Granlund et Mathieu Olivier ont été les autres buteurs de Nashville tandis que Juuse Saros a effectué 20 arrêts pour la victoire.