La violence conjugale envahit nos fictions

Alors qu’on enregistre une hausse marquée des signalements en matière de violence conjugale et qu’on rapporte un 7e féminicide en 7 semaines au Québec, le fléau est plus présent que jamais dans nos séries. Un autre cas de fiction qui rejoint la triste réalité.

Plus tôt cette semaine, les fans de M’entends-tu ? ont poussé un soupir de soulagement en voyant que Carolanne (Ève Landry) avait survécu à l’attaque de Keven (Victor Andres Trelles Turgeon). Mais rien n’est gagné pour autant. Son ex-copain a beau croupir en prison, les séquelles physiques et psychologiques prendront du temps à guérir.

Deux finales de saison ont également poursuivi leur exploration du sujet. Dans Toute la vie, Gabriel (Mattis Savard-Verhoeven) a renforcé son emprise sur Daphné (Marguerite Bouchard), et dans Une autre histoire, le pervers narcissique Steeve (Francis Ducharme) a plaqué Sébastien (Benoît McGinnis) au mur.

Et c’est sans compter L’Échappée, où Jean-Simon (Steve Gagnon) continue de manipuler Jade (Charlotte Aubin), Les beaux malaises 2.0, où Patrick (Patrice Robitaille) tente de régler ses problèmes d’agressivités envers Véronique (Catherine Proulx-Lemay), et District 31, où Pascal Puget (encore Steve Gagnon) a récemment abattu son ex-conjointe et leur fils en sortant de prison.

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Des précautions

Les auteurs prennent beaucoup de précautions pour parler de violence conjugale au petit écran. Et pour cause.

Selon Claudine Thibaudeau chez l’organisme communautaire SOS violence conjugale, une mauvaise représentation peut causer beaucoup de tort.

« Une vision stéréotypée, dans laquelle la femme est perdue et soumise, ça peut nuire à notre compréhension des problématiques. On peut même manquer d’empathie envers les victimes. »

Voilà pourquoi Mylène Chollet, qui signe L’Échappée, met les bouchées doubles. « On consulte des intervenants en travail social, en psychiatrie... On fouille beaucoup pour aller au-delà des clichés. »

Photo courtoisie

« Ça doit être fait avec beaucoup de délicatesse, de sensibilité et d’humanité, renchérit Pascale Renaud-Hébert, qui écrit M’entends-tu ? avec Florence Longpré. On a rencontré des victimes de violence conjugale, des intervenants sociaux... On l’a fait par souci de réalisme. Pour les victimes. Pour qu’elles puissent se reconnaître. Mais aussi pour leurs proches. Pour qu’ils puissent se reconnaître. Parce qu’il y a des statistiques qui démontrent que lorsqu’on montre des exemples de violence conjugale à l’écran, ça incite les gens à dénoncer. Ça incite les victimes, mais ça incite aussi leurs proches. »

Photo courtoisie, Aetios productions

Inspirés par l’actualité

Au cours des dernières années, quelques séries ont abordé le phénomène. On pense notamment à L’heure bleue, à Ruptures ou encore à Fugueuse.

Mais comment expliquer une telle recrudescence en 2021 ? Auteure de Toute la vie et d’Unité 9, Danielle Trottier blâme l’actualité.

« La violence conjugale, c’est un très, très gros problème au Québec, déplore-t-elle. En début de pandémie, on l’avait dit : ça risque de devenir exponentiel. Qu’est-ce qu’on a fait ? Rien.

Il faut qu’on change quelque chose, poursuit-elle. C’est tellement important de comprendre la violence conjugale. Pas seulement en surface ; en profondeur. Il faut qu’on réfléchisse à comment aider les femmes... et comment aider les hommes. »