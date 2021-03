L’appel a été entendu au club d’athlétisme CAMPI

À une compétition d’athlétisme, les officiels invitent les athlètes à s’installer sur la ligne de départ. Ou bien à se présenter sur les plateaux de sauts et de lancers. Un appel que les athlètes ont entendu des dizaines de fois. Un réflexe qui ne semble pas se perdre malgré le poids des années puisque près de 50 ans plus tard, des athlètes du club d’athlétisme CAMPI de Valleyfield répondent encore à l’appel quand ils sont interpellés.

Le coup d’envoi vers les retrouvailles du club d’athlétisme CAMPI qui a vu le jour en 1971 est donné depuis quelques semaines. Et déjà, plus d’une quarantaine de valeureux membres qui ont foulé la piste cendrée du Collège de Valleyfield et celle de la polyvalente Baie Saint-François entre 1971 et 1987 a répondu à l’appel.

Dans plusieurs cas, les études, le travail, les obligations personnelles et la vie familiale ont éloigné ces gens de Valleyfield. Mais leur appartenance au club d’athlétisme CAMPI est indéniable.

Cinq décennies plus tard, ces femmes et ces hommes qui vont atteindre ou dépasser le cap des 60 ans ont le goût de revisiter cette période marquante de leur adolescence. Une page Facebook Campi Retrouvailles 2022 a été créée pour leur permettre de se retrouver et d’échanger des souvenirs avant le rassemblement de l’an prochain.

Répondants emballés

Excités par le projet de renouer avec leurs compagnons d’entraînement l’an prochain, certains athlètes n’ont pas hésité à partager leurs émotions.

« Les années passées ensemble entre 1972 et 1977 ont été très formatrices pour moi. Les membres du club – athlètes et entraîneurs – ont toujours su créer une atmosphère de famille pour moi, a fièrement commenté Jean-Angélo Béraldin qui a laissé sa marque au lancer du poids au milieu des années 70.

Pour sa part, Sylvie Renaud qui a excellé autant sur la piste et au saut en hauteur jubilait à l’annonce de ces retrouvailles. « Je crois que ce club a porté fruit sainement et aura été très salvateur pour plusieurs d’entre nous, à bien des égards. »

Spécialiste du sprint, Lynda Berniqué ne s’est pas fait prier pour faire un retour dans le passé. « Faire partie d’un groupe sportif, de vivre des réussites, persévérer et faire des efforts peut changer la vie de n’importe quel jeune », a-t-elle livré.

Ceux qui sont intéressés à ce projet de retrouvailles sont invités à laisser leurs coordonnées à Pierre Carry (pierre.carry@cgocable.ca), André St-Amand (astamand60@hotmail.com) ou à campi.retrouvailles@gmail.com