L’art d’être vrai!

Je ne suis pas à la base une personne sociale ni une personne portée à aller vers les autres. Élevée par des parents qui tenaient par-dessus tout à leur intimité et qui ne recevaient personne n’appartenant pas à la famille immédiate de l’un ou l’autre. Dans leur esprit, quand on menait une vie professionnelle comme la leur, il fallait se garder de frayer avec tout un chacun. Certains les qualifiaient de « snobs ».

Je n’ai donc jamais eu la possibilité d’inviter des compagnes de classe à la maison. Mais comme je me liais très peu avec les autres élèves, ça ne me manquait pas. Quand on formait des équipes pour les activités sportives, on me choisissait toujours en dernier, mais dans les équipes concernant les matières où il fallait des connaissances académiques, comme j’étais toujours première de classe, tout le monde me voulait dans son équipe.

Mes parents sont décédés l’un après l’autre en moins de deux ans, alors que je terminais mes études en biologie à l’université. Ça a créé un grand vide dans ma vie, car je n’avais personne d’assez proche pour prendre la place qu’ils tenaient auprès de moi. Ma solitude m’a alors frappée en pleine face.

Mon travail de chercheuse en laboratoire et mon peu de propension à aller vers les autres ont pavé ma route pour éliminer toute possibilité de relation amoureuse avec un garçon. Aucun de ceux que je croisais ne semblait me voir. Ça m’a menée tout droit vers une dépression qui fut un des pires moments de ma vie. J’approchais de la quarantaine et je me voyais terminer ma vie seule dans mon coin. Un jour que j’étais quasiment roulée en boule dans mon labo tant je souffrais, un collègue m’a demandé ce que j’avais. Je lui ai pour ainsi dire garroché ma triste réalité en pleine face. Le pauvre n’a eu d’autre choix que de me dire que tout le monde autour pensait que je me tenais dans ma tour d’ivoire en les méprisant tous.

C’est alors que pour assurer ma survie j’ai décidé d’aller en thérapie pour détricoter le pull de béton armé qui me comprimait tout entière. Et celui qui m’avait réveillée à ma réalité est devenu mon ami de cœur. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais au moins, moi, je suis sur le chemin de la guérison. Avis à ceux et celles qui s’enferment dans leur malheur pour cause « d’enfance mal vécue ».

Anonyme

Bravo pour avoir choisi de travailler sur vous-même au lieu de vous contenter de suivre l’ornière creusée par la trajectoire parentale. Rien n’est encore gagné, mais vous êtes en train de vous donner la capacité de vivre en conformité avec votre moi profond et c’est tout à votre honneur.