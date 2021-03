Le Drakkar encaisse un 8e revers d’affilée

BAIE-COMEAU | La disette du Drakkar de Baie-Comeau s’est poursuivie de plus belle, jeudi soir, quand il s’est incliné par le pointage 5-1 devant le Phœnix de Sherbrooke.

Victimes d’un huitième revers d’affilée, les membres de l’équipage nord-côtier ont de nouveau été incapables de sortir de leur torpeur sur la patinoire du Palais des Sports Léopold-Drolet.

Inspirés par leurs piliers offensifs, les Sherbrookois n’ont pas mis de temps à s’inscrire à la marque par l’entremise de leur meilleur pointeur, Joshua Roy, auteur du premier but des siens à la quatrième minute de jeu.

Les vainqueurs ont remis cela au début de la deuxième période quand leur capitaine, Xavier Parent, a inscrit le premier de ses deux filets pour doubler l’avance des siens.

Ce même Parent est revenu à la charge en milieu d’engagement avec son 14e but de la campagne. Le Drakkar a finalement cassé la glace, quelques instants plus tard, grâce au 11e but de la saison du vétéran Nathaël Roy.

«Les mauvais débuts de périodes nous ont fait mal. Les joueurs ont mis du temps à s’adapter et le support n’était pas là. Après notre premier but, ils ont arrêté de se plaindre et ont commencé à mieux travailler», a imagé l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Conscient que la confiance est très fragile au sein de sa jeune formation, le pilote du Drakkar n’a pas le choix de tourner la page et de songer à la future partie de son club lors du prochain environnement protégé.

«La prochaine bulle va se dérouler à Baie-Comeau. C’est un endroit plus commun pour les joueurs et la préparation sera aussi importante. On va essayer de bien finir, car les séries éliminatoires, c’est une autre saison.»

En bref

Stéphane Jr Huard et Israël Mianscum ont aussi trompé la vigilance du gardien recrue Olivier Ciarlo... Il s’agissait d’une troisième victoire en quatre parties pour la troupe de l’entraîneur-chef Stéphane Julien, qui sera l’hôtesse d’une seconde bulle consécutive la semaine prochaine.