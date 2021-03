Le syndicat des policiers de la GRC souhaite que ses membres soient vaccinés prioritairement

Le syndicat représentant les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) exhorte le gouvernement provincial à accorder à ses membres au Québec un accès prioritaire à la vaccination contre la COVID-19.

«Plus de 900 membres de la GRC qui travaillent au Québec et y vivent doivent également être inclus dans le groupe prioritaire de l'étape 2. C'est la seule façon d'assurer la sécurité de nos agents et des collectivités qu'ils desservent», a déclaré Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale.

Vers la mi-février, trois associations de policiers au Québec, l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et la Fraternité des policiers et policières de Montréal, avaient demandé au gouvernement une priorité de vaccination pour leurs membres.

«En raison notamment de la nature du travail [...], nos membres sont souvent dans l'impossibilité de maintenir une distance physique appropriée lorsqu'ils interagissent avec le public. Concrètement, cela signifie qu'ils courent souvent un risque beaucoup plus grand de contracter la COVID-19 et d'exposer d'autres personnes à la maladie», a rappelé M. Sauvé.

La Fédération avait déjà présenté, en janvier, ses revendications au gouvernement fédéral, ainsi qu’aux différents gouvernements provinciaux.

