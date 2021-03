Les peuples indigènes sont les meilleurs gardiens des forêts d’Amérique latine

Les peuples indigènes sont, selon l’ONU, les meilleurs gardiens des forêts en Amérique latine et dans les Caraïbes, capables de réduire les taux de déforestation, la perte de biodiversité et de limiter les émissions de CO2.

Les taux de déforestation en Amérique latine et dans les Caraïbes « sont nettement inférieurs dans les territoires indigènes et tribaux où les gouvernements ont officiellement reconnu des droits territoriaux collectifs », souligne un rapport de l’ONU publié jeudi.

Le document a été élaboré par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds pour le développement des peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes (FILAC) sur la base de plus de 300 études publiées.

Grâce à la contribution de ces peuples autochtones, entre 42,8 et 59,7 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 ont été évitées chaque année au Brésil, en Colombie et en Bolivie.

Ces émissions combinées équivalent à retirer de la circulation entre 9 et 12,6 millions de véhicules pendant un an.

« C’est le service que les peuples indigènes et tribaux rendent à la société dans son ensemble », a déclaré le représentant régional de la FAO, Julio Berdegué, lors de la présentation du rapport à Santiago du Chili.

Assurer leur sécurité pour leur permettre d’occuper ces territoires est un moyen efficace et rentable de réduire les émissions de carbone, estime le rapport.

Mais leur présence « est de plus en plus menacée, à un moment où l’Amazonie s’approche d’un point de basculement qui pourrait avoir des conséquences inquiétantes sur les précipitations et la température et, à terme, sur la production alimentaire et le climat mondial », indiquent les auteurs.

Les peuples indigènes occupent physiquement 404 millions d’hectares en Amérique latine, soit un cinquième de la superficie totale de la région.

Sur ce total, 237 millions d’hectares (près de 60 %) se trouvent dans le bassin de l’Amazone, une superficie plus grande que la France, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, l’Espagne et le Royaume-Uni réunis.