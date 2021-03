Lion Électrique décroche son plus gros contrat pour des camions

Lion Électrique a conclu sa plus grosse commande de livraison pour des camions zéro émission.

La compagnie ontarienne Pride Group Enterprises lui achètera 100 camions électriques Lion6 et Lion8, servant au transport régional avec une autonomie respective de 290 km et 270 km.

Ces camions électriques seront construits à l’usine de Lion à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, qui peut produire 2500 véhicules annuellement.

«Cette commande de Pride constitue non seulement une étape significative dans la croissance de Lion, mais aussi un tournant dans l'adoption et le déploiement de véhicules électriques lourds - une preuve supplémentaire que le fret zéro émission est ici, maintenant», a affirmé Marc Bédard, président et fondateur de Lion.

«Nous espérons que ce déploiement initial de camions entièrement électriques marquera le début d'un partenariat à long terme et à plus grande échelle avec Pride. Nous travaillerons avec leur équipe pour nous assurer que les capacités de gestion des infrastructures et du parc de véhicules électriques soient intégrées en tandem afin d'optimiser leurs opérations électriques», a-t-il ajouté.

Pride recevra la majorité de ces camions cette année, tandis que le reste des livraisons sera effectué l’an prochain.

