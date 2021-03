Pierre Arsenault débarque chez les Capitales

L’ancien instructeur et receveur de l’enclos des releveurs du baseball majeur Pierre Arsenault a été embauché par les Capitales de Québec à titre d’adjoint, ont-ils annoncé jeudi.

La nouvelle acquisition du club sera l’assistant principal du gérant Patrick Scalabrini et agira aussi comme responsable des lanceurs.

«On est très excité de pouvoir débuter cette collaboration avec Pierre Arsenault. Il possède beaucoup d’expérience récente du baseball majeur et affilié, chose qui viendra bien compléter notre équipe. Il a porté différents chapeaux avec les Expos et les Marlins. Autant avec les frappeurs, les receveurs, les lanceurs et en termes de recrutement, son champ d'expertise est très vaste», a déclaré l’entraîneur-chef des Capitales par voie de communiqué.

Arsenault est connu des partisans des anciens Expos, car il a assumé quelques fonctions au sein de l’organisation montréalaise, lui qui a commencé son parcours comme artilleur lors des séances au bâton et receveur dans l’enclos à la fin des années 1980. En 1992, il est devenu responsable de celui-ci, et ce, jusqu’au début de la décennie suivante.

Lorsque son poste a été transféré à Miami avec les Marlins, Pierre Arsenault fut le premier Québécois en uniforme à remporter la Série mondiale, en 2003. Il a conservé ses responsabilités d’entraîneur de l’enclos des releveurs jusqu’en 2009, avant de poursuivre sa carrière avec les Marlins, à titre de recruteur.