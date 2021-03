Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 26 mars:

«Lumière sur...»

La famille Daraîche a laissé son empreinte sur la musique country. Parmi ses membres très actifs, la Gaspésienne Julie Daraîche chante depuis plus de 50 ans. Retour sur une prolifique carrière qui est véritablement née aux côtés des Frères Duguay, à Montréal.

Vendredi, 15 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ça finit bien la semaine»

Le plateau du rendez-vous animé par Julie Bélanger et José Gaudet se transforme en gros karaoké et fait place à la Chaise des supplices, sur laquelle Pierre Hébert est invité à s’asseoir. Durant l’émission, on accueille également l’animateur Dave Morissette et le comédien Jeff Boudreault.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Sur ta rue»

Afin de comprendre comment et pourquoi, lorsqu’elle était enfant, sa ruelle de Verdun a été le théâtre d’un meurtre, Guylaine Guay, marquée par les événements, revisite le passé avec la détective privée Annie Richard. Cette dernière l’entraîne dans l’univers du crime organisé.

Vendredi, 19 h 30, Canal D.

«Opération sabotage»

Ici, les défis originaux ne manquent pas en cuisine, puisqu’un chef se voit confier la mission de concocter une banana royale en tenant... une boule de quilles. Rien de moins. Deux autres doivent quant à eux préparer des rouleaux de printemps sur... une table élastique.

Vendredi, 20 h, Zeste.

«Les Zapettes d’or»

L’équipe de «C’est juste de la TV» présente la 13e remise de ses Zapettes d’or, statuettes décernées aux productions et aux artistes qui ont marqué les derniers mois à la télé. À l’animation, Anne-Marie Withenshaw sera entourée de ses complices, Nathalie Petrowski, Thérèse Parisien et Nicolas Ouellet.

Spéciale de deux heures.

Vendredi, 21 h, ARTV.

«Wanderlust»

N’ayant pas de quoi payer son appartement de Manhattan, un couple part habiter chez un proche, à Atlanta. Arrêté dans une commune où il semble bon vivre et où l’amour n’a pas de barrières, le couple se lance dans les expérimentations, mais finit par déchanter. Comédie avec Jennifer Aniston et Paul Rudd.

Vendredi, 22 h 30, MAX.

«Dans la peau de John Malkovich»

Cette originale et déroutante comédie, écrite par Charlie Kaufman et réalisée par Spike Jonze, plonge un marionnettiste (John Cusack) dans la tête de la star John Malkovich. Comment y parvient-il? Tout simplement grâce à un passage secret accessible dans un immeuble. Cameron Diaz participe aussi à cette folie.

Vendredi, minuit, Télé-Québec.