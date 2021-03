Regard rétrospectif sur l’infanticide

Je suis une fidèle lectrice de votre Courrier et j’apprécie la pertinence de vos propos. Dans l’édition de ce matin, une correspondante âgée de 98 ans vous écrivait que dans sa jeunesse, on n’entendait jamais parler d’infanticide. Je crois volontiers que les journaux y attachaient moins d’importance que maintenant, mais ça ne signifie pas que ce genre de crime était inexistant.

Si cette personne désire se documenter sur ce sujet précis, permettez-moi de vous signaler les études suivantes qui en traitent abondamment : Marie-Aimée Cliche, « L’infanticide dans la région de Québec (1660-1969) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 44 no 1, été 1990, p. 31-69 (En ligne) ; Marie-Aimée Cliche, Fous, ivres ou méchants ? Les parents meurtriers au Québec, 1775-1965, Montréal, Boréal, 2011.

Marie-Aimée Cliche, historienne, enseignante retraitée de l’UQAM

Merci de confirmer que le phénomène a toujours existé. Merci encore plus de nous inciter à consulter votre précieux travail. C’est toujours fascinant de voir combien nos chercheurs québécois, dont vous êtes, manifestent d’audace dans les sujets qu’ils approfondissent se rapportant à des époques où on cachait certains travers culturels et sociaux.