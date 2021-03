Un homme disparu dans le lac Champlain

Un homme d'une soixantaine d'années est porté disparu depuis mercredi au lac Champlain à Venise-en-Québec en Montérégie.

Malgré des recherches effectuées la nuit dernière à l'aide d'un drone muni d'une caméra thermique, l'homme n'a toujours pas été localisé.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le sexagénaire, un résident de Bromont, s'y était entendu en fin d'avant-midi mercredi pour y faire du kite surf.

C'est au quai municipal, alors qu'il préparait son équipement, qu'il aurait été aperçu pour la dernière fois.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

L'homme était vêtu d'un manteau jaune, un pantalon et une tuque en noire.

Sa disparition a été rapportée par ses proches inquiets qu'il ne soit pas rentré à la maison vers 20h mercredi.

C'est le service de police de Bromont qui enquête sur cette disparition alors que les recherches sur le terrain sont effectuées par la Sûreté du Québec.

Un hélicoptère survolait la région jeudi matin, tandis que l'unité d'urgence est au sol pour les recherches sur le terrain.

Un véhicule Argo, véhicule tout-terrain amphibie, est aussi utilisé pour avoir accès au plan d'eau.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La GRC et les policiers américains sont aussi mis à contribution, le lac étant bordé au sud par les états du Vermont et de New York.

Les policiers demandent aux résidents du secteur du lac Champlain et ses riverains, d'ouvrir l'œil et de vérifier sur le terrain de leur propriété au cas où ils pourraient remarquer quoi que ce soit d'inhabituel.

Les gens qui ont des informations à communiquer concernant cette disparition peuvent contacter le Service de police de Bromont au 450-534-3131 et la Centrale d'informations criminelles de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.