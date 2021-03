Un travail «très bien fait»

Une autre histoire, Les beaux malaises 2.0 et toutes les séries de fiction québécoises qui dépeignent des situations de violence conjugale reçoivent le sceau d’approbation de SOS violence conjugale. L’organisme recourt même à certaines scènes de L’Échappée pour former ses intervenantes, a appris Le Journal.

En entrevue téléphonique, Claudine Thibaudeau, travailleuse sociale et responsable du soutien clinique à SOS, indique qu’elle a récemment employé des séquences réunissant les personnages de Jade (Charlotte Aubin) et Jean-Simon (Steve Gagnon) pour fournir un exemple de manipulation.

« Jean-Simon renvoie à Jade une image extrêmement négative d’elle-même. C’est une violence identitaire. Et c’est très bien fait. Ça démontre une compréhension très fine du phénomène. »

« Toutes les subtilités »

L’heure bleue et M’entends-tu ? font également partie des productions citées comme modèles par SOS, tout comme Une autre histoire.

Claudine Thibaudeau salue l’auteure Chantal Cadieux, qui décrit une histoire de violence conjugale entre deux hommes. Cet hiver, le public a regardé Steeve (Francis Ducharme) lentement mais sûrement tisser sa toile autour de Sébastien (Benoît McGinnis).

« On voit toutes les subtilités des comportements, souligne Claudine Thibaudeau. (Steeve) sème le doute, il crée des conflits avec ses proches... C’est vraiment fort. Et c’est courageux de présenter une situation de violence conjugale au sein d’un couple homosexuel. Parce que c’est une réalité qui existe bel et bien. »

Quant aux Beaux malaises 2.0, SOS applaudit le sérieux avec lequel la comédie a abordé le sujet, en montrant Martin (Martin Matte) et JF (Martin Perizzolo) intervenir auprès de Patrick (Patrice Robitaille) pour qu’il cesse d’être agressif avec Véronique (Catherine Proulx-Lemay).

« C’est quelque chose qu’on voit très rarement, des amis de gars dire à leur chum : “Écoute, c’est pas correct. Tu vas trop loin. T’es violent. Tu dois aller chercher de l’aide. On va t’aider.” C’est un angle super intéressant. »

► Pour plus d’information sur SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 ou sosviolenceconjugale.ca/fr