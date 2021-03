10 ans de taule pour avoir tué le nouveau copain de son ex

Un homme de 24 ans a reçu vendredi une sentence de 10 ans de prison pour le meurtre du nouvel ami de son ex-copine survenu le 15 novembre 2018, à Gatineau.

David Émond avait décidé de plaider coupable le 11 mars dernier à une accusation réduite d’homicide involontaire, au lieu de l'accusation initiale de meurtre non prémédité. La juge Catherine Mandeville a ainsi acquiescé à la suggestion commune des avocates de la Couronne, Me Stéphany Robitaille, et de la défense, Me Élise Pinsonnault, quant à la peine.

«Il s’agit d’un crime violent qui s’apparente à de la violence conjugale. [M. Émond] a réagi d’une manière totalement inappropriée et inacceptable concernant une rupture amoureuse en ne gérant pas adéquatement ses émotions. Ce genre d’agissements ne sera pas toléré et il est important que les tribunaux le dénoncent haut et fort», a mentionné la juge Mandeville en rendant sa sentence.

Avec le temps déjà purgé en prison depuis la date du meurtre, compté à temps et demi, il reste à David Émond environ six ans et cinq mois à passer derrière les barreaux. Il lui sera aussi interdit de posséder une arme pendant 10 ans et de communiquer, directement ou indirectement, avec la famille et les amis de la victime, de même qu’avec son ex-conjointe.

Photo Facebook

Coup de couteau

Le 15 novembre 2018, David Émond va récupérer des effets personnels à l’appartement qu’il partageait avec son ancienne copine, rue Saint-Paul, à Gatineau. La discussion s’envenime et le nouveau conjoint de la jeune femme, Johnny Normand, 20 ans, s’interpose, demandant à Émond « s’il veut manger une volée ». « Toi, veux-tu te faire poignarder », lui répond-il du tac au tac.

Ces paroles prononcées, jumelées à l’utilisation d’une arme, un couteau de cuisine, et à la région du corps où le seul coup a été porté, soit au thorax, la lame touchant le cœur, les poumons et les côtes, ont été considérées comme des facteurs aggravants. En contrepartie, le fait que David Émond n’ait pas de casier judiciaire et vu son jeune âge au moment des faits ont été jugés comme des facteurs atténuants.

Vendredi, en salle de cour, Émond, par l’entremise de son avocate, s’est dit paralysé par la situation, ne pouvant s’excuser de vive voix à la famille de la victime, de peur de craquer.