TONET, Anna



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Anna Tonet, le dimanche 21 mars 2021, à Montréal.Elle laisse dans le deuil son frère Angelo et ses soeurs, Anita et Johanne, leurs conjoints Denis et Pierre ainsi que ses nièces Sandra, son conjoint Alexander, Sarah et Julie, et son neveu Francis et sa conjointe Bianca.La famille recevra les condoléances au complexe :Le dimanche le 28 mars de 13h30 à 16h30. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des messages de condoléances (lien disponible sous www.memoria.ca )Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.