Bon départ pour Félix Auger-Aliassime à Miami

Félix Auger-Aliassime a réussi son entrée en simple à l’Omnium de Miami, vendredi, en défaisant le Français Pierre-Hugues Herbert en deux manches de 6-4 et 6-4 au deuxième tour.

Le Québécois de 20 ans, 11e favori du tournoi, a obtenu les bris décisifs au neuvième jeu des deux manches. Herbert, qui pointe au 74e rang mondial, s’est lui-même sorti du match en s’engageant dans une longue conversation avec l’arbitre de chaise juste avant de servir à 4-4 au deuxième set. Visiblement déconcentré par la suite, il est devenu une proie facile pour Auger-Aliassime.

«Je suis vraiment content puisque ce n’était pas un premier match facile. J’ai déjà perdu contre lui et gagné après avoir sauvé un point de match. Ce n’est pas un adversaire facile et il possède un bon service», a dit le Québécois lors de son entrevue d’après-match sur le court no 1.

Ce dernier a pu miser sur son coup droit pour faire mal à son adversaire tout au long du match. Il a d’ailleurs réussi 19 de ses 24 coups gagnants avec son arme de prédilection.

Le Québécois a toutefois connu des hauts et des bas au service. Il a très bien fait en première balle avec un pourcentage de réussite de 62% et en remportant 81% des points avec sa première mise en jeu. Les choses ont été plus compliquées en deuxième balle, avec laquelle il n’a remporté que 36% des points.

À terme, Auger-Aliassime a enregistré deux as contre cinq pour son adversaire et il a commis cinq doubles fautes. Il a été brisé à deux reprises, mais il a remporté quatre parties sur le service de son rival.

Le Québécois présente maintenant une fiche de 2-1 en carrière contre le Français.

Au troisième tour, il se mesurera au gagnant du match opposant les Américains Mackenzie McDonald, 120e au monde, et John Isner, 28e.

Isner et Auger-Aliassime s’étaient affrontés en demi-finale à Miami en 2019. L’Américain avait vaincu le Canadien avant de s’incliner en grande finale devant Roger Federer.

Auger-Aliassime compte déjà une finale cette saison, à Melbourne. Il a également atteint les quarts de finale, la semaine dernière, à Acapulco.