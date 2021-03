Bouffée d'air frais: retour des entraînements de groupe

C’est une véritable bouffée d'air frais pour les sportifs. Depuis vendredi matin, les entraînements intérieurs à huit personnes et extérieurs à douze personnes sont permis en zone orange.

Certains n'ont pas voulu perdre une seule minute: des joueurs des patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont sauté sur la glace à 10 h 30. William Leblanc était du nombre. «C'est certain qu'il y a une excitation. De revoir les gars, juste jouer au hockey, c'est ça qu'on aime faire dans la vie», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Depuis trois semaines, ils pouvaient aller sur la glace un à la fois avec leur entraîneur Marc-Étienne Hubert. Rien à voir avec les bonnes vieilles habitudes. «Être capables de faire des exercices où on travaille la cohésion, le synchronisme entre les joueurs, des entrées et des sorties de zone, des choses qu'on est capables de faire juste avec des coéquipiers.»

Mais ce privilège vient avec son lot de responsabilités : la liste de procédures à respecter est très longue. «Il y a un protocole d'arrivée, de départ, de lavage de main, de distanciation dans les douches», a énuméré l'entraîneur.

L'entraînement en groupe vient à peine de recommencer que la saison tire déjà à sa fin. Mais pour les athlètes, ce n'est pas une raison pour ne pas s'entraîner. «Ça a une grosse importance sur notre moral», a commencé Mathieu Boucher. «Pas avoir pratiqué pendant un grand nombre de temps, en tant que joueur de hockey tu veux t'améliorer, tu veux embarquer sur la glace et voir les membres de ton équipe. Donc, revenir sur la glace, ça signifie gros pour nous autres.»

Même son de cloche chez son coéquipier Zachary Lavigne. «On veut se préparer à l'année prochaine. Ici, l'objectif c'est de gagner un championnat. Donc, le plus de temps qu'on peut passer ensemble et essayer de s'améliorer, on va le prendre.»