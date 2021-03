Budget Girard: des miettes pour Québec

Heureusement que le gouvernement Legault a fini par s’entendre avec la Ville de Québec sur le tramway, car le budget 2021 ne laisse entrevoir aucune avancée significative pour les autres grands projets d’infrastructures de la région.

Que ce soit pour le réaménagement de la tête des ponts, censé être une priorité du gouvernement, le nouveau pont de l’île d’Orléans, ou les voies réservées devant desservir la périphérie de Québec, la région de Québec devra visiblement patienter.

Comme si le gouvernement manquait d’ambition pour la région, aucun de ces projets n’a en effet progressé dans le Plan québécois des infrastructures (PQI). Et ce même si le gouvernement a majoré de près de trois milliards de dollars les investissements prévus.

Ainsi, la vingtaine de projets majeurs de transport collectif en réalisation se trouvent à Montréal, totalisant près de 7,2 milliards. Les seuls projets de voies réservées inscrits au budget se trouvent également dans la région métropolitaine.

Pendant des mois, le gouvernement Legault s’est pourtant battu pour que le projet de réseau structurant de Québec desserve mieux « les banlieues ».

Les parties se sont finalement entendues pour que la Ville conserve la partie tramway et que le MTQ prenne le contrôle de la desserte de transport en commun dans la périphérie de Québec.

Le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Stoneham, Claude Lebel, sera sans doute déçu. Il affirmait récemment au Journal voir d’un bon œil cette prise de contrôle par le MTQ, et espérait même une bonification du budget.

Tunnel en stagnation

Ce budget adopté en pleine pandémie ne recèle rien non plus pour réjouir les maires de Québec et Lévis, quoi qu’ils en disent.

Le maire Régis Labeaume espérait notamment, en vain, que le gouvernement double sa mise pour la Zone d’innovation du Littoral Est.

Quant au troisième lien, projet phare de la campagne de la CAQ en 2018, il n’a toujours pas bougé de la colonne des projets en planification.

Le gouvernement souhaite arrimer le tunnel à plusieurs projets, dont le tramway et les voies réservées. Le ministre des Transports, François Bonnardel, ne peut plus se contenter de garder le silence.

À défaut de quoi, la promesse d’une première pelletée de terre en 2022 semble plus que jamais illusoire.