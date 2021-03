Cette haine des femmes qu’on croyait révolue

Sept féminicides en sept semaines au Québec. Sept femmes tuées par des conjoints ou ex-conjoints enragés d’avoir perdu leur contrôle absolu sur elles. Des enfants orphelins. Des familles et des amis dévastés. Une société ébranlée. Une classe politique en quête de repères.

Surtout, des millions de Québécoises en colère parce que ces meurtres ne sont que la pointe de l’iceberg. Ici comme ailleurs, les féminicides sont le symptôme ultime d’une haine des femmes qu’on croyait à tort révolue. Or, c’est loin d’être le seul.

Dans la foulée des mouvements de dénonciations comme #metoo, derrière les portes closes de la vie de plusieurs couples, ça sent beaucoup le ressac anti-femmes.

La pandémie sert d’accélérateur, mais aucun homme pacifique ne devient violent à cause d’elle. Ceux qui dénigrent, insultent, frappent, agressent ou tuent étaient violents bien avant le confinement.

Le fait est qu’au cours de leur vie, le tiers des femmes sont victimes de violences. Les bourreaux sévissent dans toutes les classes sociales. Même chez les plus jeunes, la violence, aussi nourrie par la prévalence alarmante du porno sur le web, s’installe à son tour.

En matière de haine des femmes, nos sociétés avancent dangereusement par en arrière...

Derrière les statistiques

Derrière les statistiques se cache un océan de souffrances et d’injustices. Les services manquent cruellement. Même s’il a fait des progrès, le système de justice n’est toujours pas adapté à mieux traiter tous ces crimes sans témoins.

Avec raison, les appels à une meilleure éducation des garçons à des relations respectueuses et égalitaires se multiplient. Mais pour ces hommes adultes violents, quelques publicités gouvernementales les rappelant à l’ordre seront loin de suffire à la tâche de mieux protéger les femmes et les filles.

Le problème est ancien et complexe. Des pistes fécondes de solution abondent néanmoins dans les 190 recom-mandations du comité d’experts présentées en décembre au Comité transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Le fruit d’un travail monumental et minutieux, il offre une feuille de route étayée. Ne manquent que la volonté politique et les ressources conséquentes pour l’appliquer sur le terrain, dont l’instauration d’un tribunal spécialisé.

Leadership décisionnel

Le rapport appelle aussi à un véritable « leadership décisionnel » par la création d’un « Secrétariat à la coordination et à l’intégration des actions en matière de violences sexuelles et conjugales, imputable au plus haut niveau de l’organisation gouvernementale ».

L’idée n’est pas fortuite. Nos services sociaux souffrent depuis des années de quatre grands maux. Absence de vision. Compressions aveugles. Gigantisme bureaucratique déconnecté du terrain. Multiplication des silos à travers des ministères dénués de coordination efficace entre eux.

Pour les plus vulnérables – femmes violentées, DPJ, déficience intellectuelle (DI), etc. –, le résultat est catastrophique. Pour la DPJ, une directrice nationale de la protection de la jeunesse vient tout au moins d’être nommée.

Ce modèle, il urge de l’appliquer aussi à la DI. Nos services sociaux sont mûrs pour une révolution culturelle axée non plus sur les besoins de la « machine », mais ceux des citoyens.

Pour les femmes victimes de violence, la création d’un Secrétariat ne réglerait pas tout, mais elle permettrait d’imprimer enfin une vision cohérente et élargie.

À la condition toutefois que ses pouvoirs soient réels, ses ressources concrètes et la reddition de comptes de l’appareil bureaucratique, imposée clairement.

► Si vous êtes victime de violence conjugale, contacter SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010.