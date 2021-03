Choix au repêchage : valeur variable pour Marc Bergevin

Le Canadien de Montréal possède actuellement 14 choix en vue du prochain repêchage et huit pour celui de 2022. Or, selon l’un des homologues avec lequel il discute, le directeur général Marc Bergevin constate que l’importance de ces sélections est relative.

À l’approche de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs équipes risquent justement d’échanger des choix au repêchage. Or, il ne semble pas y avoir consensus entre les directeurs généraux sur la valeur des sélections pour 2021 et celles de 2022.

Chuck Fletcher, qui est le DG des Flyers de Philadelphie, a brièvement levé le voile sur une intéressante réalité en cette période de pandémie.

«J’ai parlé à quelques équipes qui préfèrent obtenir des choix pour 2022», a avoué Fletcher, tel que cité sur le site web de la LNH, plus tôt cette semaine.

Le directeur général des Flyers explique la situation en notant que plusieurs organisations n’ont pas été en mesure d’évaluer adéquatement les joueurs qui pourraient être disponibles au repêchage de 2021. Le travail des dépisteurs a été compliqué tandis que certaines ligues, comme la Ligue de hockey junior de l’Ontario, n’ont tout simplement pas encore entamé leurs activités.

Plusieurs équipes préfèrent donc avoir «plus de certitude» au moment de repêcher un joueur, a élaboré Fletcher.

Une belle opportunité pour le CH?

Aux dernières nouvelles, Bill Daly laissait entendre que le prochain repêchage risquait effectivement d’être maintenu pour la fin du mois de juillet. L’adjoint au commissaire Gary Bettman estime qu’il s’agit tout simplement d’une «situation imparfaite».

«J’ai parlé à d’autres équipes qui voient plutôt une opportunité pour 2021 parce qu’ils sentent qu’il pourrait y avoir plus de hasard, a ajouté Fletcher. Le fait d’avoir plus de choix pourrait permettre d’obtenir quelques très bons joueurs dans les rondes du milieu et dans les dernières rondes en étant pas assez vus par les dépisteurs.»

Parmi les choix du Canadien pour 2021, Bergevin a justement l’occasion, avec les sélections actuelles, de réclamer trois joueurs lors de chacune des troisième, quatrième et cinquième rondes. Plus que jamais, ça laisse espérer quelques vols au prochain repêchage.