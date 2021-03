COVID-19: plus de 2000 nouveaux cas en Ontario

La situation en Ontario demeure préoccupante, la province ayant rapporté à nouveau plus de 2000 infections supplémentaires, vendredi, confirmant de plus en plus qu’une troisième vague est en cours.

Avec ses 2169 nouveaux cas – c’était 2380 jeudi –, la province la plus peuplée au pays compte désormais un cumulatif de 338 239 infections et de 7292 décès, dont 12 recensés au cours des 24 dernières heures. On évoque un rebond des cas et une accélération de la crise sanitaire en prenant pour preuve les cas déclarés les jours précédents: 1571 mercredi, 1546 mardi et 1699 lundi.

Les hospitalisations sont en hausse (913, +19), tout comme le nombre de lits occupés aux soins intensifs en Ontario (359, +27) et les gens sous respirateur (215, +3).

Toronto (682 cas) et les régions de Peel (397 cas), de York (254 cas), d’Ottawa (129 cas), de Durham (123 cas) et de Hamilton (122 cas) sont les plus touchées.

En matinée, le Canada comptait un cumulatif de 953 732 cas (+2169) et de 22 802 décès (+12).

La situation au Canada:

Ontario: 338 239 cas (7292 décès)

Québec: 305 435 cas (10 630 décès)

Alberta: 144 311 cas (1976 décès)

Colombie-Britannique: 94 769 cas (1446 décès)

Manitoba: 33 696 cas (929 décès)

Saskatchewan: 32 346 cas (422 décès)

Nouvelle-Écosse: 1699 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1546 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1015 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 153 cas

Yukon: 73 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 953 732 cas (22 802 décès)