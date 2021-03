Îles-de-la-Madeleine : une mâchoire humaine parmi leurs récoltes de palourdes

Des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine ont découvert une mâchoire humaine hier parmi leurs récoltes de palourdes.

Des photos de la partie inférieure du crâne ont été envoyées à un pathologiste judiciaire qui a bel et bien confirmé qu’il s’agissait d’un ossement humain.

La Sûreté du Québec indique que la prochaine étape est d’envoyer l’os au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal pour voir si un prélèvement d’ADN est possible afin d’identifier si la mâchoire pourrait appartenir à une personne disparue en mer.

La pêche à la palourde se fait en eau profonde. De l’équipement spécialisé est requis. Cette machine vient aspirer le sable se trouvant au fond de l’eau pour y trouver des palourdes et les filtrer. La mâchoire aurait donc été amassée au fond de l’eau au même moment. C’est une supposition, mais c’est un scénario qui est probable.

Habituellement des situations de ce genre se résument plus à des citoyens qui trouvent des os sur les berges et les amènent à la police, mais ils appartiennent majoritairement à des animaux. Cette fois-ci c’est donc une trouvaille un peu plus inusitée.

Le retour des analyses pourrait prendre des semaines, voire même des mois.