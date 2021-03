Déménagement sur la Rive-Sud, qui choisir?

Pour les raisons habituelles, des centaines de personnes doivent changer d’adresses chaque mois, et le défi en pleine crise sanitaire est de garantir la sécurité de tous, tout en s’assurant de choisir une entreprise qualifiée en mesure de faciliter un déménagement qui a lieu dans un contexte qui se trouve déjà délicat. Voici quelques indications et conseils pour vous aider à changer d’adresses sans trop de tracas.

La Rive-Sud de Montréal : un secteur actif pour les déménagements

Les entreprises de déménagement sont nombreuses au Québec. Elles se comptent par centaines, et il peut être facile de plonger dans un bel embarras de choix, surtout dans un contexte de crise sanitaire où les mesures de prudence sont redoublées. Pour votre déménagement sur la Rive-Sud de Montréal, nous vous donnons ici les clés pour faire un choix avisé afin de profiter des prestations d’interlocuteurs qualifiés. Peu importe qu’il s’agisse d’un déménagement commercial ou résidentiel, si vous envisagez de déménager vers ou depuis les villes de Carignan, de Boucherville, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Varennes ou de n’importe quelle adresse sur la Rive-Sud, il vous est tout à fait possible de mener cette opération sans encombre et en évitant au maximum de céder au stress.

Déménagement résidentiel sur la Rive-Sud - trucs à savoir

Pour votre déménagement résidentiel sur la Rive-Sud, vous devrez agir dans le respect de règles élémentaires de bon sens, afin que votre déménagement se déroule dans une relative tranquillité et en sécurité. Il existe également des questions claires à considérer sur les mesures relatives à la crise sanitaire, ou sur le contrat qui vous liera à l'entreprise de déménagement que vous choisirez.

Bien se préparer

Pour ce qui concerne les préparatifs, il est recommandé d’avoir avec soi au moins une personne, un ami ou un parent. En cas de conflits, cette personne pourra témoigner, ou encore simplement vous aider à prendre les bonnes décisions pendant tout le déménagement. Il faudra également s’assurer de prendre des photos de tous les biens à faire déplacer, question d’être bien organisé et de vous retrouver facilement pour le bilan à l’arrivée. D’un autre côté, cette précaution vous protégera par rapport aux pertes d’affaires ou d’objets précieux. Une bonne compagnie de déménagement sera toujours assurée, ce qui vous permettra d’obtenir remboursement pour les pertes imputables aux déménageurs.

Pour votre protection, il sera nécessaire d’avoir un contrat clair, écrit et détaillé avec une entreprise de déménageurs que vous aurez choisie pour votre déménagement. Le jour J, prenez le soin de garder ce contrat à portée de main pour régler des questions pratiques éventuelles, et pour éviter tout malentendu.

Les mesures barrières à respecter

Les mesures barrières restent des obligations pour votre sécurité, et la situation stressante que peut représenter un déménagement peut être de nature à vous le faire oublier. Veillez donc à maintenir en permanence une distance de sécurité en passant vos consignes éventuelles aux déménageurs. Les déplacements de vos affaires de mains à mains entraîneront inévitablement plusieurs contacts indirects entre les différentes personnes présentes. Évitez donc de vous toucher le visage. Et tenez à portée de mains un gel Hydro alcoolique pour un nettoyage fréquent de vos mains.

Certaines entreprises peuvent profiter de la crise sanitaire pour surfacturer légèrement leurs services. Veillez à garder l’esprit alerte pour prendre connaissance des tarifs clairs avant le jour J, et pour négocier un rabais en cas de besoin.

Déménagement commercial : protéger votre équipe !

Pour le cas des déménagements commerciaux, la complexité de la tâche tient en plus au fait qu’il existe du personnel à gérer. Toute votre équipe doit agir de façon coordonnée, ce qui implique plusieurs échanges au sein de l’équipe, mais aussi avec les déménageurs. Prenez donc le soin de rappeler à votre personnel l’importance de respecter les mesures barrières et de se protéger au maximum pour le bien de toute l’équipe. Les différents paramètres qui entrent en ligne de compte pour le cas d’un déménagement commercial soulignent l’importance relative au fait de choisir des déménageurs professionnels sérieux et consciencieux.

Sur la Rive-Sud de Montréal, des professionnels comme Déménagement Constant sont reconnus pour leur disponibilité et leur transparence. Cette équipe se révèle fiable, compétente, et disponible en permanence pour assurer un service sur mesure pour vos besoins de déménagement. À Sainte-Catherine, à Varennes, à Châteauguay ou à Saint-Bruno-de-Montarville, vous pouvez faire confiance à cet interlocuteur pour des déménagements tranquilles dans le contexte délicat que constitue la crise sanitaire actuelle.