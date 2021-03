Eric Staal dans la mire du CH?

Le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo auraient des discussions concernant l'attaquant Eric Staal.

C’est du moins ce qu’a avancé le journaliste du réseau TSN Frank Seravalli, vendredi.

Les Sabres, qui ont perdu leurs 16 derniers matchs, essayeraient de se départir du joueur de centre de 36 ans et le CH serait les favoris dans la course.

Staal dispute présentement la dernière année d’un contrat lui rapportant 3,25 millions $ annuellement. Il avait paraphé cette entente avec le Wild du Minnesota en 2019. Les Sabres avaient fait l’acquisition du vétéran en septembre dernier contre Marcus Johansson.

En 32 rencontres en 2020-2021, Staal a touché la cible à trois reprises et fourni sept aides pour 10 points. En carrière, celui qui a également porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline et des Rangers de New York a amassé 439 buts et 592 mentions d’aide pour 1031 points en 1272.

Staal, gagnant de la Coupe Stanley à une reprise avec les Hurricanes, avait été le deuxième choix au total du repêchage de 2003.