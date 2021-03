Formation collégiale: oui au nouveau cours d’histoire pour renforcer la culture générale

Madame Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur,

Nous souhaitons par la présente vous demander d’approuver le nouveau programme collégial Sciences humaines, incluant le nouveau d’histoire l’histoire du monde du 15e siècle à nos jours.

La plupart des critiques exprimées à ce jour envers le nouveau cours d’introduction en histoire dans le DEC en Sciences humaines reposent sur une vision tronquée de la réalité, car elles passent sous silence les graves lacunes du cours actuel portant sur les « caractéristiques essentielles de la civilisation occidentale »

Révision du programme

La question au cœur de la révision de programme actuelle n’est pas de savoir si l’histoire de l’Antiquité et du Moyen Âge constitue un objet d’étude intéressant et pertinent. La réponse à cette question est indubitablement oui.

La question est plutôt la suivante : qu’est-ce qui est à la fois nécessaire, pertinent et possible d’enseigner durablement dans le seul cours d’histoire obligatoire du programme de Sciences humaines en 2021, en complémentarité avec les cours d’histoire du secondaire, et ce, en quelque 45 heures ? La réponse à cette question complexe est loin d’être évidente, contrairement à ce que laissent sous-entendre les partisans du statu quo. La réalité, c’est que tout cours d’histoire comporte logiquement des forces et des faiblesses, y compris le cours actuel.

À l’issue d’un processus de consultation exemplaire mis en œuvre par votre ministère, les professeurs et professeures d’histoire au collégial ont cependant opté très majoritairement pour l’abandon du cours actuel et pour un cours d’histoire mondiale.

Des avantages

Le nouveau cours d’introduction en histoire nous apparaît bienvenu et nécessaire, car :

le nouveau cours mettra fin à un dédoublement injustifiable par rapport au programme d’histoire du secondaire, dans lequel l’Antiquité et le Moyen Âge en Occident occupent déjà une large place ; le nouveau cours offrira la marge de manœuvre nécessaire pour aborder de larges pans de l’histoire contemporaine et des sociétés non européennes négligées ou sacrifiées dans le cours actuel, faute de pouvoir traiter sérieusement des deux derniers siècles (impérialisme contemporain, nationalismes, l’Holocauste et autres génocides, mouvements migratoires, mouvement d’émancipation des femmes, etc.) ; le nouveau cours permettra aux étudiants et étudiantes de faire des liens entre diverses réalités historiques à grande échelle, d’approfondir la matière et donc de faire un apprentissage plus durable de connaissances historiques plutôt qu’un survol superficiel ; le nouveau cours permettra (et même exigera) de situer le Québec dans l’histoire mondiale ; le nouveau cours permettra de faire ressortir l’originalité réelle ou imaginée de la civilisation occidentale, chose impossible à faire dans le cours actuel faute de pouvoir comparer l’histoire des diverses ères de civilisation.

L’heure est venue de conclure le processus de révision du programme Sciences humaines amorcé en 2016, et de s’engager dans l’implantation du programme et l’élaboration des nouveaux cours.

Lettre signée par un collectif composé d’une cinquantaine de professeurs et de professeures d’histoire du collégial.