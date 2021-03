La longue COVID touche plus qu’on ne le pense

Une des facettes méconnues de la pandémie, c'est ce qu'on appelle la longue COVID, qui touche les personnes qui gardent des symptômes des mois après avoir développé la maladie. Ce phénomène touche beaucoup plus de gens qu'on pense.

La vie de Virginie Gagnon a basculé au début du mois de février, quand elle a attrapé la COVID-19. Le simple fait de sortir son bac de recyclage devient une épreuve pour elle. L'infirmière de Saint-Joseph-de-Coleraine est toujours en arrêt de travail: «Je suis constamment fatiguée et j’ai de la difficulté à respirer. Beaucoup de problèmes cognitifs aussi, de la difficulté à me concentrer et souvent des pertes de mémoire. Il y a des journées que je dois rester coucher tellement je suis incapable de faire quoi que ce soit».

Trouble de concentration, insomnie, douleurs musculaires, difficultés respiratoires, fatigue, ce sont des symptômes que voit fréquemment le Dr. Alain Piché chez les quelque 400 patients qu'il suit à la clinique post-covid de Sherbrooke: «Ce sont des gens qui étaient actifs et qui deviennent incapables de fonctionner normalement. Ces gens-là vivent de grands impacts dans leur vie de tous les jours».

La longue COVID touche 75 % des patients qui ont été hospitalisés, et 30 % des ceux qui ont eu la maladie moins sévèrement. «Donc ce n’est pas négligeable. Une incidence aussi élevée, personne n’aurait pu prédire ça», souligne le docteur Piché. Selon lui, il est trop tôt pour savoir si la vaccination va diminuer les risques de développer la longue COVID.