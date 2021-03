L’abandon de la vaccination en région est un scandale

Mario Dumont n’est pas tendre envers le gouvernement Legault, ce matin, qui soutient-il ne met rien en œuvre devant la montée des cas de COVID dans les régions de la province.

«On a mis toute la priorité de la vaccination sur Montréal, car il y avait dans plusieurs régions peu de cas positifs, mais depuis une semaine la situation a changé», note chroniqueur politique.

«Ça augmente rapidement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Outaouais, dans les Cantons-de-l’Est, à Québec et au Bas-Saint-Laurent alors que Rivière-du-Loup et Kamouraska-Témiscouata connaissent la plus grosse éclosion au Québec et le gouvernement ne réagit pas du tout, c’est encore la priorité à Montréal», tonne Mario Dumont.

Ce dernier rappelle que dans la métropole, les citoyens peuvent maintenant être vaccinés dès 60 ans et qu’où il y a eu des éclosions dans les écoles, les parents dans la vingtaine, trentaine et quarantaine des élèves ont pu être inoculés.

«C’est Montréal, Montréal, Montréal. On peut avoir un rendez-vous pour le lendemain ou quelques jours plus tard. [...] Je ne vois pas comment la politique du gouvernement peut rester ce qu’elle est dans. L’abandon de la vaccination dans les régions est un scandale!», lâche Mario Dumont.

Il a une solution pour le gouvernement. «Est-ce qu’il faut ralentir la vaccination à Montréal et que les gens voient partir des caisses de vaccins dans les régions, c’est OUI!»

Et les politiciens locaux doivent se manifester. «On n’a pas entendu les élus locaux, il va falloir qu’ils disent que c’est indécent. Les élus des régions vont [devoir] réclamer des vaccins, des dates de vaccination», suggère Mario Dumont.

